Zamyšlený pohled, zamračená tvář a mžourání očima. Putin volil netradičním způsobem

Při volbách do Státní dumy zvolil Vladimir Putin stejně jako v předchozích letech elektronické hlasování. Záběry z Kremlu zachycují okamžik, kdy prezident v pátek odpoledne odevzdává hlas z kanceláře a během necelé minuty potvrzuje účast ve volbách. Stejným způsobem hlasoval také premiér Michail Mišustin.
Zatímco v jiných zemích světa novináři pravidelně sledují, jak volební lídři, předsedové stran či státní představitelé házejí obálku s hlasem do urny, v Rusku je všechno trochu jinak.
Video zveřejněné tiskovou službou Kremlu zachycuje, jak se pro některé překvapivým způsobem podařilo hlasovat ruskému lídrovi: zamyšlený pohled, zamračená tvář, mžourání očima, pár kliknutí myší — a je to. Po necelé minutě se na obrazovce objeví nápis „Děkujeme, úspěšně jste odhlasovali“ a Putin spokojeně odchází.
Hlasování ve volbách přes internet využívá Putin opakovaně. Stejným způsobem volil například v prezidentských volbách v roce 2024 i při volbách do Moskevské městské dumy. Elektronicky se zúčastnil také předchozích regionálních voleb.
Paradoxní vztah k technologiím
Zajímavý přitom je Putinův vztah k technologiím a jeho vývoj v čase. Na jedné straně bývá popisován jako člověk, který sám moderní technologie příliš nepoužívá, a dlouhá léta se uvádělo, že nenosí ani mobilní telefon a nepracuje běžně s počítačem.
Když v roce 2021 poprvé hlasoval online, Kreml dokonce vysvětloval, že k registraci použil telefon jednoho ze svých spolupracovníků, protože vlastní mobil nemá.
Stejně jako prezident Vladimir Putin odevzdal svůj hlas elektronicky také premiér Michail Mišustin. Ruské vedení využívá online hlasování opakovaně už několik let.
Volby do Státní dumy probíhají od 18. do 20. září. Poprvé se jich účastní také obyvatelé okupovaného ukrajinských území, která Rusko označuje jako Donbas a Novorusko.
O 450 poslaneckých mandátů usiluje deset stran včetně vládního Jednotného Ruska, komunistů, Liberálně demokratické strany Ruska či Nových lidí.