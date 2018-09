Zamilovali jsme se do sebe, řekl Trump o vztahu s Kimem. Pomohly i dopisy vůdce KLDR

Jejich vztah podle Trumpa přinesl i konkrétní politické plody v podobě slibu severokorejského vůdce, že zruší veškeré atomové a raketové testy.

Washington - Zamilovali jsme se do sebe, řekl o svém vztahu s Kim Čong-unem Donald Trump. Ke svému vztahu na dálku k o polovinu mladšímu diktátorovi se ženatý 72letý americký prezident přiznal veřejnosti v sobotu na mítinku se svými příznivci ve sportovní hale města Wheeling v západní Virginii. Pochlubil se také, že mu severokorejský vůdce napsal krásné dopisy.

Trump se Kima na jednání snažil přesvědčit, aby se Severní Korea vzdala atomových zbraní. "Byl jsem tvrdý, on také, mezi námi to bylo nahoru a dolů," vyprávěl šéf Bílého domu. "A potom jsme se zamilovali. Jasné? Ne, opravdu," ujišťoval prezident největší světové velmoci.

Kim si prý jeho srdce získal nejen během jejich zatím jediného setkání v červnu v Singapuru, ale i dopisy, které mu napsal. Jejich vztah ovšem podle Trumpa přinesl i konkrétní politické plody v podobě slibu severokorejského vůdce, že zruší veškeré atomové a raketové testy. Analytici jsou ale k jeho optimismu skeptičtí, žádný pozorovatelný pokrok denuklearizace Korejského poloostrova prý zatím vidět není.

Vztah mezi Trumpem a Kimem měl v minulosti do idyly daleko. Několikrát se vzájemně počastovali nadávkami. Prezident USA o severokorejském vůdci hovořil jako o "malém a tlustém" a označil jej také za "rakeťáka". Vůdce KLDR zase o Trumpovi řekl, že je choromyslný a měl jej za "starého blázna".

Ve Wheelingu dala hlava USA najevo, že z případné kritiky svých slov o vztahu s Kimem si nic nedělá. "Donald Trump říká, že se zamilovali. To je hrozné, hrozné, že? Je to tak neprezidentské," dělal si legraci a následně ukázal na dav lidí, který se ve Wheelingu shromáždil: "Vždycky říkám, že je ohromně snadné být prezidentský. Ale to by se do téhle natřískané haly nechtělo zvenku dostat dalších 10 tisíc lidí, stálo by jich tam jen 200," uzavřel Trump.