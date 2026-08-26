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Zahraničí

Na „letištní malárii“ zemřeli již dva zaměstnanci letiště ve Frankfurtu

ČTK
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Od července letošního roku zemřeli na takzvanou letištní malárii dva zaměstnanci letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Uvedla to ve středu agentura DPA s odkazem na prohlášení místních zdravotnických úřadů. Úmrtí, o kterém ve středu informovala německá média, nastalo v srpnu, jeden zaměstnanec ale zemřel už v červenci.

Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, ilustrační foto
Letiště kvůli situaci nastražilo pasti na komáry. Odchycení komáři budou nyní zkoumáni v laboratoři. (Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem)Foto: Reuters
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Hmyz, který se do Frankfurtu zřejmě dostal v červenci v nákladním prostoru některého z letadel z regionu postiženého malárií, infikoval šest zaměstnanců největšího německého letiště. Čtyři z nich museli vyhledat péči lékařů.

Frankfurtský zdravotní úřad uvedl, že takzvaná letištní malárie je výjimečnou cestou přenosu infekční choroby mimo oblasti, kde se nemoc běžně vyskytuje. Podle expertů je riziko, že by se malárií nakazili další obyvatelé Frankfurtu, zanedbatelné.

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Malárie je parazitární onemocnění přenášené samičkou komára rodu Anopheles. Vyskytuje se především v tropické a subtropické Africe, dále ve Střední a Jižní Americe a v některých částech Asie a Tichomoří. Prvními projevy nákazy jsou horečka, bolesti hlavy a zimnice. Pokud se nemocnému nedostane včasné léčby, může zemřít, další osoby ale nakazit nemůže. Malárie si každoročně zejména v rozvojovém světě vyžádá stovky tisíc obětí.

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