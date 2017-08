před 1 hodinou

Testování na přítomnost viru HIV bude v Zambii od nynějška povinné. Oznámil to prezident Edgar Lungu. Zambie patří k zemím s nejvyšším výskytem HIV, podle místních úřadů je virem nakaženo 11,6 procenta populace ve věku 15 až 49 let. Prezident oznámil, že testování a antiretrovirální léčba budou pro pacienty povinné, nikoliv dobrovolnou záležitostí. Podle BBC zdůraznil, že je nutné nakaženým pomoci, než se příznaky zhorší. Cílem je, aby se šíření HIV do roku 2030 v Zambii zastavilo.

Doporučujeme