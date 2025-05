Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj varoval, že současný model vedení války podle NATO je velmi odlišný oproti tomu, co se ve skutečnosti děje na ukrajinském bojišti. Zalužnyj tvrdí, že Ukrajina je štítem, který Evropa potřebuje.

Zalužnyj, který nyní zastává post ukrajinského velvyslance ve Velké Británii, varoval západní spojence před rychle se měnící povahou moderního válčení.

Nejde podle něho jen o prostou modernizaci obranného průmyslu nebo "určité přezbrojení". "Potřebujete novou státní politiku," prohlásil na londýnské obranné konferenci na King's College.

"Znamená to základní obnovení taktiky, organizace, doktrín, výcviku a rozpočtování," uvedl Zalužnyj v duchu svých dřívějších prohlášení, které zveřejnil list Ukrajinská pravda." To vše vyžaduje nejen další zdroje, ale především další čas," dodal.

Bojiště se velmi rychle mění

Západní spojenci Ukrajiny vnímají současnou ruskou agresi jako laboratoř moderního válčení, která přináší řadu ponaučení. Podle expertů oslovených serverem Business Insider ruské válčení na Ukrajině ukazuje, že vzdušná dominance NATO by mohla být v budoucím konfliktu náležitě otestována.

Zástupci NATO a dalších západních armádních složek rovněž připustili, že kromě rozsáhlých a drahých systémů, které jsou klíčové pro jejich schopnosti, potřebuje aliance i velké množství levných a jednorázových zbraní, jako jsou například drony.

Podle Zalužného ale nejsou tato ponaučení na Západě přijímána dostatečně rychle. Přestože bezpilotní letouny hrají v obraně Ukrajiny transformační roli, Zalužnyj prohlásil, že nemá na mysli pouze "převzetí bojiště drony".

Řekl, že pokud by NATO přestalo používat tanky ve prospěch modernějších bojových prostředků, trvalo by ještě asi pět let, než by dohnalo schopnosti Ukrajiny. "Ale technologie se během této doby posunou dál. A stejně tak i nepřátelé," dodal Zalužnyj.

Evropa potřebuje Ukrajinu jako štít

Zalužnyj je přesvědčený, že Evropa potřebuje Ukrajinu jako štít, protože má největší armádu na kontinentu a je "jediná země, která s ní umí vést moderní, hi-tech válku".

I když některé země mohou podle něho mít v určitých oblastech technologickou výhodu, "žádná z nich nebude schopna zajistit si nezávislost v celé škále moderních obranných technologií".

To se také odehrává na pozadí "destruktivních trendů v globálním bezpečnostním systému", které oslabily sílu článku 5 NATO," řekl Zalužnyj.

