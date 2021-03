Soud se změnil v thriller v přímém přenosu. Násilníka v domě oběti odhalila žalobkyně

Sněmovna dala šanci navrhovanému odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Poslanecká předloha, která zamířila po středečním úvodním kole k posouzení do petičního výboru, předpokládá vyplacení jednorázové částky 300 000 korun. V debatě záměr zpochybnila pouze Monika Jarošová (SPD), podle níž měly postižené ženy podat hned po pádu totalitního režimu v roce 1989 žaloby.

Předloha vymezuje období téměř 46 let od platnosti zákona o zdraví lidu do přijetí nové normy pro zdravotnické zákroky. Odškodné by mohlo připadnout ženám, které sterilizaci podstoupily mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012. Pro sterilizaci se nemusely rozhodnout svobodně, ale po přesvědčování nebo hrozbě odebrání dětí či dávek. Žádost by oběti podávaly podle návrhu do tří let od účinnosti zákona.