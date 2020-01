Žaloba na Trumpa jde do Senátu, politický konstrukt, brání se prezident USA

Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů USA ve středu schválila předání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa do Senátu, který se šéfem Bílého domu povede proces. Očekává se, že řízení, ve kterém senátoři Trumpa pravděpodobně osvobodí, začne příští týden v úterý. Sněmovna obžalovala prezidenta ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu.

Trump obvinění, za která mu hrozí sesazení z funkce hlavy státu, odmítl jako politicky vykonstruovaná.

Sněmovní rezoluci, jejíž součástí je předání žaloby do Senátu, podpořilo 228 kongresmanů, proti jich hlasovalo 193. Ještě před hlasováním demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila, že její parlamentní komoru bude v senátním procesu zastupovat sedmičlenný tým kongresmanů v čele s šéfem sněmovního výboru pro zpravodajské služby Adamem Schiffem. Kongresmani pak výběr demokratů formálně schválili v rámci odsouhlasené rezoluce.

V úterý vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell prohlásil, že předpokládá zahájení procesu příští týden v úterý. Trump původně chtěl, aby senátoři žalobu ihned zamítli, což ale zákonodárci neudělají. Nyní se předpokládá, že proces potrvá možná i několik týdnů a skončí Trumpovým osvobozením.

Sněmovna vznesla na Trumpa žalobu ještě před Vánocemi, postoupení případu Senátu ale oddalovala kvůli sporu o to, jak by proces měl vypadat a zda by měli být předvoláni svědci. Předvolání svědků se McConnell bránil, v úterý ale přislíbil, že o jejich pozvání budou senátoři hlasovat. Proti svědeckým výpovědím v Senátu se staví Bílý dům.

Nikdo z republikánů podporu demokratům neslíbil

Žaloba se týká ukrajinské kauzy, kdy šéf Bílého domu podle kongresmanů naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval Trumpova volebního soka Joea Bidena a jeho syna. K tomu, aby prezidentova vina byla ve 100členném Senátu uznána, je třeba dvoutřetinová většina, kterou demokraté bez pomoci většinových republikánů nezískají. Reuters k tomu poznamenal, že nikdo z 53 republikánských senátorů zatím podporu zbavit Trumpa moci demokratům neslíbil.

Souběžně se sněmovní rozpravou, která středečnímu hlasování o rezoluci předcházela, měl Trump před podpisem obchodní dohody s Čínou za přítomnosti čínského vicepremiéra Liou Chea zhruba 40minutový projev. John Cassidy, který přispívá do magazínu The New Yorker a věnuje se zpravodajství z Bílého domu, během Trumpova projevu na twitteru napsal, že i prezidentova oblíbená zpravodajská stanice Fox News přenos slov hlavy státu vzdala a přepnula na rozpravu ve Sněmovně reprezentantů. "Už jen Fox Business vysílá Trumpa," dodal. Dohodu nakonec Trump s Liouem podepsali v momentě, kdy u řečnického pultu ve sněmovně pronášela závěrečný projev předsedkyně této kongresové komory Nancy Pelosiová.

Zpravodaj čínské televizní společnosti CGTN America Nathan King zároveň zveřejnil na twitteru fotku, na které se Trump během toho, co Liou v návaznosti na projev šéfa Bílého domu četl dopis od čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, zřejmě věnoval mobilnímu telefonu.