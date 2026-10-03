Zakuklenci, drogy, střelba za bílého dne. Youtuber zachytil děsivý obraz války gangů

Francii zaplavuje drogový byznys a spolu s ním i násilí. Přístavní město Marseille sice zůstává nadále hlavním symbolem války gangů, podobné problémy se však stále častěji tíží i další velká města země galského kohouta. Zatímco média a experti přinášejí šokující údaje, německý youtuber se vydal přímo na periférii jednoho z měst a natočil svět, který podle něj připomíná videohru.
„Zabiju kohokoli, beru mezi 50 a 70 tisíci eur za hlavu a mám vždycky nabito,“ chvástá se zakuklený muž stojící ve vstupu do panelového věžáku na jednom ze sídlišť obklopujících Lyon - po Paříži a Marseille třetí největší francouzskou aglomeraci. Přitom gestikuluje útočnou puškou a poslední slova „nájemný vrah“ podtrhuje tím, že ukáže plný zásobník na kameru.
Právě do třetí největší metropole Francie se vydal německý youtuber „Lucky L 030“. Jeho kanál tvoří tzv. „Ghetto Tours“ – delší videa, na nichž prochází nejchudší a nejnásilnější místa po Evropě.
Ve Francii by až donedávna přirozeně vyrazil do Marseille.
Ale, jak potvrzuje celá řada expertů, bezpečnostních složek a médií, gangy se v posledních letech z jižního přístavu rozlévají po celé zemi. Impulz tomuto boomu dal ohromný nárůst vlivu a moci, který od roku 2023 zažívá Marseillská „DZ Mafia“. Její symboly i mód operování, podle Le Monde připomínající franšízu jako třeba McDonald´s, dnes kopírují skupiny po celé zemi.
Během jednoho srpnového dne zachytil youtuber v Les Minguettes a Bel-Air (dvou předměstích Lyonu vybudovaných v 60. letech jako sociální bydlení) „GTA ve skutečném světě“. Střílení z pušek do vzduchu, prodej drog – od marihuany přes léky na předpis až po crack – přímo na schodišti věžáku, honičky s policí na mopedech a zakuklené ozbrojence hlídkující u prodejních míst hned vedle silnic.
Jak po zveřejnění videa informovala francouzská televize BFM TV, jen během dne, kdy bylo video natočeno, byl jeden člověk vážně zraněný a další dva zatčení. Problémy s gangy, násilím a prodejem drog, které video zachycuje, přitom podle mnoha svědectví nejsou vůbec nadsazené.
„Temné a děsivé statistiky“
„Trh s kokainem zažívá boom, generuje až sedm miliard eur. Násilí je na rekordní úrovni, bují narko-korupce a napříč zemí jsou téměř tři tisíce prodejních míst,“ cituje loňský report francouzské národní agentury pro boj proti drogám OFAST týdeník Valeurs Actuelles. List to prohlašuje za „temný a děsivý obraz“.
Rok od roku jsou navíc gangy lépe vyzbrojené těžkými zbraněmi pašovanými z Balkánu. Pro představu – jen jedna policejní operace podél této „Balkánské cesty“ vedla k zabavení „25 zbraní typu AK, 126 granátů, 25 kilogramů munice, 1 kulometu a 1 pistole“, jak informuje Europol ve zprávě z loňského dubna.
Generální policejní ředitelství ruku v ruce s tím informuje o 418 vraždách a pokusech o vraždu spojených s drogovým obchodem. Protidrogový OFAST poté mluví o nárůstů násilných incidentů o třetinu oproti situaci před čtyřmi lety. Tato čísla obnáší poslední report o protidrogové politice Národního shromáždění.
„Není to překvapení“
Stejně jako na jiných videích se youtuber Lucky L zdržuje jakýchkoliv komentářů o širší problematice. Jeho video, na čas stažené z YouTube, ale širší debatu vyvolalo.
Některé hlasy totiž zpochybňují autenticitu záběrů. „Možná to bylo trochu přestřelené, ale v zásadě nic, co jsme viděli, nebylo překvapující,“ uznal pro televizi BFM Sébastien Gendraud, oblastní šéf policejních odborů Unité v Rhôně.
„Je to demonstrace jejich (gangů) síly. Protože v metropolitní oblasti Lyonu jsme v gangové válce. To, že občas jde o zinscenované situace nebo falešné zbraně, na tom nic nemění,“ pokračuje Gendraud.
Další hlasy od policie ale slova o „válce gangů“ odmítají. „Řešíme tu youtubera. Tomu jde hlavně o vlastní publicitu,“ oponuje pro BFM zástupce policejních odborů Alliance Alain Barberis. Rovněž ale připouští, že jde o problémovou lokalitu.
Samotný starosta obce Saint Priest Gilles Gascon (Republikáni), pod kterou jedno z předměstí spadá, pro televizi pouze sdělil, že vše zachycené ve videu je předmětem vyšetřování. Starosta druhé obce Vénissieux Idir Boumrtit (Nepodrobená Francie) se poté snažil diváky ujistit, že „bezpečí obyvatel je prioritou“.