Zakladatel WikiLeaks v úzkých: Tvrdí, že mu chce Ekvádor vzít azyl a vydat ho USA

Londýn/Quito - Australský zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange uvedl, že Ekvádor usiluje o ukončení jeho azylu na ekvádorské ambasádě v Londýně a chce ho předat Spojeným státům. Assange to prohlásil prostřednictvím telekonference z londýnské ambasády během procesu, který se koná v Quitu. Assangeův právní tým podal žalobu na ekvádorskou vládu. Vadí mu nová pravidla pro jeho pobyt na zastupitelském úřadu, například to, že by si měl platit za lékaře, za telefonní hovory či za úklid po své kočce, informovala agentura Reuters.

Assange během prvního stání v procesu uvedl, že nová pravidla jsou znamením, že ho chce Ekvádor z ambasády dostat pryč. Ekvádorský prezident Lenín Moreno již údajně rozhodl o ukončení jeho azylu, i když oficiálně to ještě nenařídil. Právní zástupce vlády Íňigo Salvador Assangeovo prohlášení přerušil s tím, že během procesu nemá zveřejňovat žádná politická prohlášení.

Na obvinění, která Assange vznesl, advokát nijak přímo nereagoval. Nicméně již minulý týden reportérům řekl, že Assange může na ambasádě i nadále zůstat, když bude dodržovat nová pravidla.

Sedmačtyřicetiletý Assange je na ambasádě od června 2012 kvůli obvinění ze znásilnění ve Švédsku z roku 2010. Vinu popírá a Švédsko případ odložilo. Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu. Assange se na velvyslanectví dostal díky sympatiím, jež pro něho měl Morenův předchůdce Rafael Correa, který byl v prezidentské funkci do roku 2017.