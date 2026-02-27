Přeskočit na obsah
Zahraničí

Zakázat sociální sítě dětem do 15 let chce i Polsko. Tuskova vláda už chystá zákon

ČTK

Polská vláda chystá zákon, kterým by zakázala používat sociální sítě dětem mladším 15 let. Jejich provozovatelé by byli odpovědní za ověřování věku uživatelů. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekla polská ministryně školství Barbara Nowacká.

Polish FM Sikorski speaks on foreign policy at parliament in Warsaw
Vládnoucí Občanská koalice vedená premiérem Donaldem Tuskem návrh představí dnes. Platformám, na které by děti navzdory zákazu měly přístup, by hrozily pokuty.Foto: REUTERS
Vládnoucí Občanská koalice návrh představí dnes. Platformám, na které by děti navzdory zákazu měly přístup, by hrozily pokuty. O jejich výši se ještě diskutuje, uvedla ministryně. Zákon by mohl začít platit na začátku příštího roku.

"Vidíme, jak jsou na tom děti a mladí lidé s psychickým zdravím, vidíme pokles jejich intelektuálních kompetencí," řekla Nowacká.

Agentura Reuters připomíná, že o podobných omezeních uvažují také vlády v Dánsku, Řecku, Francii, Španělsku a Británii. Přivedly je k tomu stále rozšířenější poznatky, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé a mohou se na nich stát závislými. Austrálie takový zákaz pro děti do 16 let zavedla loni v prosinci. O zákazu se debatuje také v Česku.

Reuters píše, že nový zákon by mohl vyvolat spory mezi Varšavou a americkými technologickými firmami, jako je Meta nebo X Elona Muska.

Polská ministryně školství chce také na základních školách dětem zakázat používání mobilních telefonů. Výjimka by platila jen tehdy, pokud by učitel rozhodl, že žáci telefony potřebují v rámci výuky. Tato novinka by mohla začít platit už od září, řekla Nowacká tento týden.

