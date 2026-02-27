Zakázat sociální sítě dětem do 15 let chce i Polsko. Tuskova vláda už chystá zákon

Polská vláda chystá zákon, kterým by zakázala používat sociální sítě dětem mladším 15 let. Jejich provozovatelé by byli odpovědní za ověřování věku uživatelů. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekla polská ministryně školství Barbara Nowacká.
Vládnoucí Občanská koalice návrh představí dnes. Platformám, na které by děti navzdory zákazu měly přístup, by hrozily pokuty. O jejich výši se ještě diskutuje, uvedla ministryně. Zákon by mohl začít platit na začátku příštího roku.
"Vidíme, jak jsou na tom děti a mladí lidé s psychickým zdravím, vidíme pokles jejich intelektuálních kompetencí," řekla Nowacká.
Agentura Reuters připomíná, že o podobných omezeních uvažují také vlády v Dánsku, Řecku, Francii, Španělsku a Británii. Přivedly je k tomu stále rozšířenější poznatky, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé a mohou se na nich stát závislými. Austrálie takový zákaz pro děti do 16 let zavedla loni v prosinci. O zákazu se debatuje také v Česku.
Reuters píše, že nový zákon by mohl vyvolat spory mezi Varšavou a americkými technologickými firmami, jako je Meta nebo X Elona Muska.
Polská ministryně školství chce také na základních školách dětem zakázat používání mobilních telefonů. Výjimka by platila jen tehdy, pokud by učitel rozhodl, že žáci telefony potřebují v rámci výuky. Tato novinka by mohla začít platit už od září, řekla Nowacká tento týden.
