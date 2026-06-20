Zakázanou demonstraci proti represím v Íránu rozehnala pařížská policie

Několik stovek lidí v sobotu v Paříži navzdory zákazu protestovalo proti represím a popravám v Íránu. Policisté demonstraci rychle rozehnali a asi dvacet lidí zadrželi, uvedla agentura AFP s odvoláním na organizátory a policejní prefekturu.
V předvečer akce prefektura protest zakázala kvůli vážnému riziku střetů s přívrženci svržené íránské monarchie či stoupenci současného islamistického režimu. Zákaz dnes potvrdil správní soud.
Pořádkové síly demonstranty na Vaubanově náměstí rozehnaly za použití pepřových sprejů. Asi 12 lidí utrpělo zranění, uvedl Afšin Alavi z Národní rady íránského odporu (CNRI), což je politické křídlo organizace Lidoví mudžahedíni, kterou Teherán pokládá za teroristickou organizaci. Alavi patřil k organizátorům protestu.
„Požádali jsme lidi, aby nepřicházeli a aby počkali na výsledek odvolání (proti zákazu akce). Ale nemůžete uhlídat všechny a mnozí přijeli auty skoro z celé Evropy,“ řekl.
Na ulici vedoucí na Vaubanovo náměstí pak několik stovek lidí pod dohledem pořádkových sil vykřikovalo hesla jako „Ani šáh, ani mullové!“, „Pryč s diktaturou v Íránu!“ či „Styď se, francouzská vládo, hanba!“, mávali žlutými prapory a ukazovali portréty Íránců popravených režimem v Teheránu, než se v klidu rozešli.
Jeden z demonstrantů AFP řekl, že lituje, že Francie vede „úslužnou politiku“ vůči Teheránu a zabránila demonstraci. „Francie zničila všechny své hodnoty. Pro nás jsou to mullové, kteří jsou teroristy, ale zabránili nám demonstrovat proti popravám v Íránu,“ řekl Šukuleh Mažd.
Odvolání proti zákazu demonstrace zamítla Státní rada, uvedli právníci organizátorů, kteří si postěžovali, že jim rada neumožnila slyšení, „navzdory porušení svobody demonstrovat a velmi závažným důsledkům tohoto zákazu“.
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