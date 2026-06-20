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Zahraničí

Zakázanou demonstraci proti represím v Íránu rozehnala pařížská policie

ČTK

Několik stovek lidí v sobotu v Paříži navzdory zákazu protestovalo proti represím a popravám v Íránu. Policisté demonstraci rychle rozehnali a asi dvacet lidí zadrželi, uvedla agentura AFP s odvoláním na organizátory a policejní prefekturu.

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Demonstrantka se účastní shromáždění na podporu íránského lidu uprostřed protivládních protestů, které zuří po celém Íránu, v Paříži, Francie, 11. ledna 2026.Foto: Reuters
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V předvečer akce prefektura protest zakázala kvůli vážnému riziku střetů s přívrženci svržené íránské monarchie či stoupenci současného islamistického režimu. Zákaz dnes potvrdil správní soud.

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Pořádkové síly demonstranty na Vaubanově náměstí rozehnaly za použití pepřových sprejů. Asi 12 lidí utrpělo zranění, uvedl Afšin Alavi z Národní rady íránského odporu (CNRI), což je politické křídlo organizace Lidoví mudžahedíni, kterou Teherán pokládá za teroristickou organizaci. Alavi patřil k organizátorům protestu.

„Požádali jsme lidi, aby nepřicházeli a aby počkali na výsledek odvolání (proti zákazu akce). Ale nemůžete uhlídat všechny a mnozí přijeli auty skoro z celé Evropy,“ řekl.

Na ulici vedoucí na Vaubanovo náměstí pak několik stovek lidí pod dohledem pořádkových sil vykřikovalo hesla jako „Ani šáh, ani mullové!“, „Pryč s diktaturou v Íránu!“ či „Styď se, francouzská vládo, hanba!“, mávali žlutými prapory a ukazovali portréty Íránců popravených režimem v Teheránu, než se v klidu rozešli.

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Jeden z demonstrantů AFP řekl, že lituje, že Francie vede „úslužnou politiku“ vůči Teheránu a zabránila demonstraci. „Francie zničila všechny své hodnoty. Pro nás jsou to mullové, kteří jsou teroristy, ale zabránili nám demonstrovat proti popravám v Íránu,“ řekl Šukuleh Mažd.

Odvolání proti zákazu demonstrace zamítla Státní rada, uvedli právníci organizátorů, kteří si postěžovali, že jim rada neumožnila slyšení, „navzdory porušení svobody demonstrovat a velmi závažným důsledkům tohoto zákazu“.

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