Nahlaste souseda a my ho prověříme. Texas se bouří kvůli novému zákazu potratů

Počátkem září začal v Texasu platit nejpřísnější zákaz interrupcí ze všech amerických států. Zakazuje umělé ukončení těhotenství od šestého týdne. Kromě toho ale každý může zažalovat kohokoliv, kdo ženě s ukončením těhotenství pomůže. Ať už jde o zdravotní sestru, taxikáře, nebo třeba souseda, který jí jen poradil.

Nový zákon v Texasu patří mezi nejpřísnější zákazy potratů ve Spojených státech od roku 1973, kdy právo na ně garantoval všem ženám Nejvyšší soud. Žena nyní nesmí jít na interrupci od okamžiku, kdy je slyšet tlukot srdce plodu, tedy zhruba od šestého týdne těhotenství. A to ani v případě znásilnění nebo incestu.

Odborníci oslovení britským deníkem The Guardian se shodují, že se v podstatě jedná o naprostý zákaz, protože až 90 procent všech interrupcí v USA probíhá právě po této době. Většina žen totiž tak brzy ani neví, že jsou těhotné.

Nový zákon je ale velkým tématem po celých USA ještě z jednoho důvodu. Jeho dodržování mají de facto kontrolovat sami občané - nahlašováním. "Jakýkoliv soukromý občan smí zažalovat kohokoliv, kdo nějakým způsobem pomůže s potratem. Může si tak od něj vynutit 'odměnu' až 10 tisíc dolarů (asi čtvrt milionu korun, pozn. red.) a pokrytí soudních nákladů," vysvětluje pro Aktuálně.cz amerikanistka Denisa Krásná z Masarykovy univerzity v Brně.

K soudu se tak bude moci dostat lékař nebo zdravotní sestra, kteří interrupci provedou, stejně jako klinika nebo organizace, kde zákrok proběhne. Pokutu ale může dostat i taxikář, který by tam ženu odvezl, nebo soused, který by jí poradil, na koho se obrátit. Zda opravdu věděli, že ženě pomáhali k nelegálnímu potratu, bude muset žalobce dokázat u soudu.

Komentátorka americké televizní stanice MSNBC Julia Ainsleyová připomíná, že se jedná o přísnější zákon, než jaký platí například pro taxikáře, který odveze teroristu na místo útoku.

Nahlašování i taxikářů

Texaská protipotratová nezisková organizace Texas Right to Life už vytvořila webové stránky, kde lidé mohou nahlásit někoho, koho podezřívají z porušování zákona. Aktivisté pak chtějí jednotlivé osoby prověřovat, zajistit si dostatek informací a případně je i zažalovat.

Řada klinik se podobných žalob bojí. I kdyby je nakonec vyhrály, stálo by je to obrovské úsilí. A musely by minimálně ze začátku do procesu investovat nemalou sumu peněz, které nemají.

V jednom z největších měst San Antonio proto už tři místa, kam ženy mohly zajít kvůli interrupci, oznámila, že se všemi potraty dočasně končí - včetně těch do šestého týdne od početí. Ve městě, kde žije 1,5 milionu lidí, tak zůstává plně funkční pouze jedna klinika.

Kliniky ale nadále poskytují i antikoncepci, hormonální terapii, testování na pohlavně přenosné choroby a další služby. "Máme zodpovědnost vůči všem těmto lidem a velmi to na nás doléhá," vysvětlil Jeffrey Hons, ředitel organizace Planned Parenthood, která přestala provádět zákroky krátce před přijetím nového zákona.

Boj o právní stát

Pět soudců Nejvyššího soudu nedávno rozhodlo, že Texas tímto zákonem neporušuje ústavu. Není to totiž stát, kdo by ženám v přístupu k umělému ukončení těhotenství bránil, ale ostatní občané. Zbylí čtyři soudci, včetně předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, ale zákon za protiústavní považují.

"Není možné, aby stát unikal federálnímu dohledu tím, že vymáhání dodržování protiústavních zákonů přenese na občany," napsala ve svém zdůvodnění soudkyně Sonia Sotomayorová, která byla proti.

Podle české amerikanistky Krásné v USA nyní probíhá ústavní krize. "Je to precedens pro další státy, hlavně na jihu země, které se také snaží prosadit podobné zákony," dodává.

S tím souhlasí i Erwin Chemerinsky, děkan právnické fakulty na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Jak uvedl pro americký list LA Times, podobnou taktiku by mohly státy aplikovat i na zákony o manželství stejnopohlavních párů nebo o svobodě slova.

Do věci se už zapojila i federální vláda ve Washingtonu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ochrání potratové kliniky, pokud to bude potřeba. Například kdyby se davy lidí snažily zabránit ženám, aby se do těch stále ještě otevřených dostaly.

"Úřad poskytne podporu federálních bezpečnostních složek, pokud by se potratová klinika nebo centrum reprodukčního zdraví ocitly pod útokem," sdělil ministr spravedlnosti Merrick Garland. Podle deníku The New York Times je to první krok administrativy prezidenta Joea Bidena ke zvrácení texaského zákona.

