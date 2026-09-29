Žák útočil na slovenské základní škole, jedna z učitelek zemřela

Žák osmé třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska v úterý zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla zraněním.
Informoval o tom web Noviny.sk. Server ta3 doplnil, že dívka je v kritickém stavu.
Policie okolo 9:00 na sociální síti Facebook uvedla, že prověřuje násilný trestný čin na základní škole ve Staškově, který se nachází asi sedm kilometrů západně od Čadce. Záchranáři tam vyslali dvě sanitky a dva vrtulníky. Policie dodala, že situaci má pod kontrolou a že nikomu nehrozí nebezpečí.
Podle serveru ta3 je jedno dítě v kritickém stavu, 44letá žena utrpěla bodné zranění hrudníku a další 61letá žena svým zraněním podlehla. Žačka a mladší žena byly letecky převezeny do nemocnice.
Server také uvedl, že útočníkem je žák osmé třídy, kterého vychovávala babička. Motivem útoku podle mohl být zákaz ministrovat kvůli špatnému prospěchu.
„S velkým znepokojením sleduji situaci po tragické události v obci Staškov. Osobně mi to je nesmírně líto, pozůstalým vyjadřuji upřímnou soustrast a zraněným přeji brzké uzdravení a mnoho sil. Školy musí být bezpečným místem pro naše děti, jinak nebudeme mít budoucnost,“ napsal na facebooku slovenský premiér Robert Fico.
Na místo se sjíždějí ministři vnitra Matúš Šutaj Eštok, zdravotnictví Kamil Šaško a školství Tomáš Drucker. Ten uvedl, že jeho resort je připraven škole poskytnout odbornou a psychologickou pomoc.
Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka v souvislosti s útokem vyzval společnost, aby nezůstávala lhostejná k projevům násilí, nenávisti a narůstající agresivitě.
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