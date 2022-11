Tryskáče, reklamy na Coca-Colu a zákaz protestů. Co budí pozornost na klima summitu

Více delegátů spojených s fosilním průmyslem než loni

Mezi účastníky klimatické konference se v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch u Černého moře pohybuje také 636 osob napojených na fosilní průmysl, zodpovědný za velké množství emisí skleníkových plynů, které přispívají k oteplování atmosféry. Jejich snižování je přitom jedním z hlavních témat, která se na klimatických konferencích, označených jako COP, probírají. Těchto lidí je na summitu dokonce víc, než kolik jich v Egyptě reprezentuje deset zemí nejvíce zasažených klimatickou změnou, píše britská stanice BBC. Oproti loňské konferenci v Glasgow jejich počet stoupl až o 25 procent.

Zástupci fosilních společností navíc nejsou nijak označeni, a není proto jasné, zda řečníci na debatách mluví z pozice odborníků nebo průmyslu. Analytička klimatického týmu AMO Romana Jungwirth Březovská, která se konference v Egyptě účastní, jako příklad možného ovlivňování diskusí uvádí prosazování plynu jako přechodového paliva místo toho, aby se rychleji vyvíjely udržitelnější zdroje energie.

Přesto jejich přítomnost na COPu dokáže Jungwirth Březovská vnímat i pozitivně, protože ukazuje, že snižování emisí je také pro fosilní průmysl důležité téma. "Když to porovnám, tak u konference zaměřené na ochranu biodiverzity, která se odehraje na začátku prosince, není jasné, kolik hlav států se jí zúčastní a ani to, kolik zástupců fosilních firem tam bude. To je asi ještě větší problém, protože o téma vlastně není zájem," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

"Fosilní průmysl musí být do řešení problému zapojený, protože je neoddělitelnou součástí problému. Je ale důležité, aby principy a pravidla řešení utvářela společnost jako celek, to znamená vlády, odborníci, neziskový sektor, původní obyvatelé a podobně. Je klíčové, aby fosilní průmysl byl součástí řešení, ale aby nediktoval podmínky," tvrdí.