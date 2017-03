USA přitvrzují v boji s uprchlíky. Plánuje oddělování dětí od matek, stavět zeď chtějí stovky firem

před 43 minutami

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti zvažuje, že v případě nelegálního překročení hranice rozdělí matky a děti. Chce je tím odradit od nelegální migrace. Mezitím vyslovily zájem podílet se na výstavbě zdi na hranicích s Mexikem již tři stovky amerických firem.

Washington - Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti navrhuje, že by nelegální imigrantky po zadržení vyčkaly na výsledek azylového řízení v detenčním středisku, zatímco jejich děti by byly předány do ústavní péče.

Cílem takového opatření je odradit ženy od toho, aby s dětmi nelegálně migrovaly do Spojených států. S odvoláním na vládní zdroje o tom dnes informovala agentura Reuters.

V současné době rodiny, které přišly do USA nelegálně, jsou obyčejně po zadržení obratem propouštěny a během azylového i deportačního řízení zůstávají na svobodě. Prezident Donald Trump tuto praxi kritizoval a vyzval k jejímu zrušení.

Republikáni v Kongresu tvrdí, že ženy se na mnohdy nebezpečnou cestu přes hranice s dětmi vydávají, neboť počítají s tím, že budou po případném zadržení rychle propuštěny a že deportační řízení potrvá roky.

O stavbu zdi mají zájem stovky firem, včetně desítek hispánských

Mezitím se o podíl na výstavbě hraniční bariéry se ucházejí nejen velké stavební podniky, ale i menší společnosti či bezpečnostní agentury. Několik desítek firem podle CNN vlastní majitelé hispánského původu.

Od příštího týdne začne od společností Úřad celní a hraniční ochrany (CBP), který spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, přijímat návrhy stavebního řešení, rozdělování prvních zakázek se očekává v dubnu.

Ne všechny nabídky ale vykazují vážný zájem, příkladem je uskupení #ArtThatWall, které zastupuje Sarah Zapolská. Cílem zmíněného uskupení je zajistit, aby zeď nebyla ošklivá. "Když už Amerika musí mít zeď, neměla by být hezká?" prohlásila Zapolská.

Prezident Donald Trump slíbil během volební kampaně postavit zeď na hranicích s Mexikem, aby zabránil nelegální migraci a pašování drog do USA. Krátce po lednové prezidentské přísaze podepsal exekutivní příkaz, který otevírá cestu pro vybudování zdi.

Trump předpokládá, že stavba vyjde na deset miliard dolarů (255 miliard korun), některé další odhady jsou více než dvojnásobné. Republikánský prezident rovněž chce, aby výstavbu zaplatilo Mexiko, které to ale odmítá.

Maďarsko začalo stavět druhou řadu plotu na jižní hranici | Video: Reuters | 00:41

autor: ČTK