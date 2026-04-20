„Zahrávají si s ohněm,“ zuří Čína kvůli vojenskému cvičení USA a Filipín v Tichém oceánu

Armády Spojených států a Filipín v pondělí zahájily každoroční cvičení v Tichém oceánu, informují světové agentury. Filipínská armáda uvedla, že se ke cvičení přidají jednotky z Japonska, Francie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Část manévrů se bude konat u Tchajwanského průlivu a v Jihočínském moři, které je předmětem častých sporů mezi Filipínami a Čínou.
Vojenského cvičení s názvem Balikatan, neboli Bok po boku, se zúčastní více než 17 tisíc vojáků. Trvat bude 19 dní. Peking uvedl, že země účastnící se cvičení si zahrávají s ohněm.
Manévry se konají na pozadí války na Blízkém východě, kde v této době platí příměří mezi USA a Íránem, které by mělo skončit ve středu 22. dubna.
„Bez ohledu na výzvy jinde ve světě zůstává zaměření Spojených států na indopacifický region a naše neochvějné odhodlání vůči Filipínám neměnné,“ řekl na zahajovacím ceremoniálu americký generálporučík Christian Wortman. Filipínský náčelník generálního štábu Romeo Brawner dodal, že velitel amerických sil v Indopacifiku admirál Samuel Paparo ho navzdory válce s Íránem ujistil, že letošní cvičení Balikatan bude největší v historii.
Ačkoliv armády USA a Filipín trvaly na tom, že se cvičení nebude konat v blízkosti Tchaj-wanu, vojenské manévry se odehrají zhruba 200 kilometrů od jeho pobřeží, uvedla AFP.
Peking v poslední době zvyšuje svou přítomnost v okolí Tchaj-wanu, který považuje za část svého území, a dokonce pohrozil použitím síly k jeho ovládnutí. Filipínský prezident Ferdinand Marcos loni v listopadu varoval, že vzhledem k blízkosti jeho země k tomuto ostrovu by případná válka Filipíny do konfliktu zatáhla, ať už by o to stály, nebo ne. I proto začal budovat bezpečnostní vazby se západními zeměmi, aby Čínu od agrese odradil, uvádí AFP.
Filipíny v posledních dvou letech uzavřely bezpečnostní dohody s Novým Zélandem, Kanadou a Francií, které umožňují mimo jiné jejich účast na letošním cvičení.
Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vojenské manévry podkopávají důvěru mezi zeměmi v regionu. „Rádi bychom dotčeným zemím připomněli, že slepé spolčování se ve jménu bezpečnosti se rovná zahrávání si s ohněm – a nakonec se obrátí proti nim samotným,“ dodal mluvčí ministerstva.
Armáda zveřejnila "zakázaný" rozhovor s prezidentem, na který upozornilo Aktuálně.cz
Armáda na svém youtubovém kanále zveřejnila diskutovaný rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Video mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, podle webu Aktuálně.cz ale zasáhlo ministerstvo obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl obviňování z cenzury, podle něj byly porušeny předpisy. Video minulý týden zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka.
V Německu loni ubylo násilných trestných činů, přibylo však dětských pachatelů
V Německu loni ubylo násilných trestných činů. Roste ale počet těch spáchaných dětmi. Vyplývá to z policejní statistiky, kterou v pondělí na tiskové konferenci představil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Nepoměrně vysoký je podle statistiky nadále počet cizinců mezi podezřelými z násilných činů.
Blízko Jičína se vyskytlo tornádo. Meteorologové ukázali video a hledají další svědky
Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku.
Může se řidič v mlze spolehnout na senzory? Test ukázal ohromné rozdíly mezi auty, čínské pohořelo
Nejen řidiči vidí špatně v mlze a hustém dešti. Test ukazuje, že za takových podmínek to nemají snadné ani moderní asistenční systémy. Ve speciální hale se zkoušelo, jak si se zhoršenou viditelností poradí systémy nouzového brzdění v šesti různých autech.
Ženy v Evropské unii mají o čtvrtinu menší důchod než muži
Muži mají v Evropské unii v průměru o téměř čtvrtinu vyšší penzi než ženy. V České republice je rozdíl zhruba deset procent, což je jedno z nejmenších čísel v Evropě. Vyplývá to ze statistik Eurostatu.