20. 4. Marcela
„Zahrávají si s ohněm,“ zuří Čína kvůli vojenskému cvičení USA a Filipín v Tichém oceánu

ČTK

Armády Spojených států a Filipín v pondělí zahájily každoroční cvičení v Tichém oceánu, informují světové agentury. Filipínská armáda uvedla, že se ke cvičení přidají jednotky z Japonska, Francie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Část manévrů se bude konat u Tchajwanského průlivu a v Jihočínském moři, které je předmětem častých sporů mezi Filipínami a Čínou.

Americký bombardér B-1B bomber a korejské stíhačky F-15K
Manévry se konají na pozadí války na Blízkém východě, kde v této době platí příměří mezi USA a Íránem, které by mělo skončit ve středu 22. dubna.
Vojenského cvičení s názvem Balikatan, neboli Bok po boku, se zúčastní více než 17 tisíc vojáků. Trvat bude 19 dní. Peking uvedl, že země účastnící se cvičení si zahrávají s ohněm.

Manévry se konají na pozadí války na Blízkém východě, kde v této době platí příměří mezi USA a Íránem, které by mělo skončit ve středu 22. dubna.

„Bez ohledu na výzvy jinde ve světě zůstává zaměření Spojených států na indopacifický region a naše neochvějné odhodlání vůči Filipínám neměnné,“ řekl na zahajovacím ceremoniálu americký generálporučík Christian Wortman. Filipínský náčelník generálního štábu Romeo Brawner dodal, že velitel amerických sil v Indopacifiku admirál Samuel Paparo ho navzdory válce s Íránem ujistil, že letošní cvičení Balikatan bude největší v historii.

Ačkoliv armády USA a Filipín trvaly na tom, že se cvičení nebude konat v blízkosti Tchaj-wanu, vojenské manévry se odehrají zhruba 200 kilometrů od jeho pobřeží, uvedla AFP.

Peking v poslední době zvyšuje svou přítomnost v okolí Tchaj-wanu, který považuje za část svého území, a dokonce pohrozil použitím síly k jeho ovládnutí. Filipínský prezident Ferdinand Marcos loni v listopadu varoval, že vzhledem k blízkosti jeho země k tomuto ostrovu by případná válka Filipíny do konfliktu zatáhla, ať už by o to stály, nebo ne. I proto začal budovat bezpečnostní vazby se západními zeměmi, aby Čínu od agrese odradil, uvádí AFP.

Filipíny v posledních dvou letech uzavřely bezpečnostní dohody s Novým Zélandem, Kanadou a Francií, které umožňují mimo jiné jejich účast na letošním cvičení.

Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vojenské manévry podkopávají důvěru mezi zeměmi v regionu. „Rádi bychom dotčeným zemím připomněli, že slepé spolčování se ve jménu bezpečnosti se rovná zahrávání si s ohněm – a nakonec se obrátí proti nim samotným,“ dodal mluvčí ministerstva.

Jmenování ministra Igora Červeného

Armáda zveřejnila "zakázaný" rozhovor s prezidentem, na který upozornilo Aktuálně.cz

Armáda na svém youtubovém kanále zveřejnila diskutovaný rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Video mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, podle webu Aktuálně.cz ale zasáhlo ministerstvo obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl obviňování z cenzury, podle něj byly porušeny předpisy. Video minulý týden zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka.

