Výsledky voleb jsou pro vládu varovným výstřelem, Babiš uspěl, píší v zahraničí

Zahraniční média si všímají, že ve volbách do obecních zastupitelstev v Česku uspělo ve většině velkých měst hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše. Jak uvedla agentura Reuters, Česko, podobně jako jiné členské země Evropské unie, bojuje s obrovskou inflací a vysokými cenami energií. Opozice přitom říká, že vláda premiéra Petra Fialy toho udělala příliš málo a příliš pozdě, aby lidem pomohla.

Ze 13 krajských měst zvítězilo hnutí bývalého premiéra Babiše v osmi z nich, v pěti uspěly vládní strany. V Praze vyhrála koalice Spolu pro Prahu tvořená stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09, v Brně kandidátka Společně - ODS a TOP 09. Většina křesel v obecních zastupitelstvech, a sice 38 099 z celkových 61 796, připadla nejrůznějším skupinám nezávislých kandidátů.

Agentura AP zaznamenala, že v prvním kole senátních voleb se rovněž dařilo největšímu opozičnímu hnutí ANO, které ve druhém kole bude mít ve hře 17 finalistů. ODS jich bude mít devět, KDU-ČSL šest kandidátů a TOP 09 tři. ČSSD může obhájit jeden mandát.

Ve finále bude mít tři adepty hnutí Senátor 21, pirátští kandidáti se do druhého kola neprobojovali. Jak agentura AP dodala, v obecních volbách tradičně uspěli nezávislí kandidáti a ANO podle všeho zvítězilo ve velkých městech, ale nikoli v Praze.

Podle agentury DPA komunální a senátní volby zastínily obavy týkající se energetiky a válka na Ukrajině. Očekávání, že hlasování dopadne pro současnou vládu katastrofou, se sice nenaplnila, nicméně výsledek je interpretován jako varovný výstřel, dodala německá agentura.

Agentura APA si všímá, že s výsledky jsou spokojení jak premiér Fiala, který hlasování označil za opravdový úspěch, tak i šéf opoziční ANO Andrej Babiš.

"Vypadá to, že nás voliči vyslyšeli, že by to mohlo být referendum o vládě," citovala rakouská agentura z Babišova prohlášení. Spokojený byl i lídr krajně pravicové SPD Tomio Okamura, podle kterého hnutí získá mnohem více zastupitelů než v minulosti.

Video: Miloš Zeman a Andrej Babiš u volební urny