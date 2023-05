"To Putina musí děsit." Útok na Moskvu ukázal velkou slabinu Rusů, míní analytici

Ruské hlavní město v úterý informovalo o dosud největším útoku dronů od začátku invaze na Ukrajinu. Moskva nálet označila za terorismus a obvinila z něj "kyjevský režim". Ukrajina ale své zapojení - stejně jako u náletu na Kreml před třemi týdny - nepotvrdila. Zahraniční experti nyní analyzují, kdo za nálety doopravdy stojí a jak mohou změnit vývoj konfliktu.

Úterní útoky dronů zasáhly některé z nejprestižnějších moskevských částí včetně Leninského prospektu nebo západní Moskvy, kde sídlí ruská elita - včetně prezidenta Vladimira Putina. Při náletu nikdo nezahynul, média jen informovala o drobném poškození tří obytných domů. Útok na Moskvu přišel pouze několik hodin poté, co ukrajinská metropole Kyjev čelila dalšímu masivnímu ruskému vzdušnému úderu, při němž zahynula třiatřicetiletá žena a dalších 13 lidí bylo zraněno.

Přední světový odborník na Rusko Mark Galeotti se domnívá, že dronové akce znamenají dramatický zvrat v již 15 měsíců trvající válce na Ukrajině. Hned z několika důvodů si stojí za tím, že za nálety nesou odpovědnost ukrajinské síly - podle něj se nejedná o operaci pod "falešnou vlajkou" ruských speciálních jednotek. V souvislosti s tím například podotýká, že k úternímu útoku došlo jen den poté, co šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov varoval, že odpověď na ruské bombardování "na sebe nenechá dlouho čekat".

"Pokud by se navíc jednalo o operaci pod falešnou vlajkou, Putin by nyní incidentu bezostyšně využil k vybičování své zuřivosti proti Ukrajině. Příznačné však je, že se stal pravý opak: vláda se snaží jeho dopad bagatelizovat," uvádí ve svém komentáři pro britský server Daily Mail. "Sám Putin má navíc nedaleko (místa náletu) oficiální rezidenci, takže jeho režim může mít pocit, že přílišná pozornost věnovaná útoku zdůrazní, jak špatně válka probíhá a že jsou ohroženi i ti nejbohatší občané," dodal čestný profesor východoevropských studií na londýnské University College.

Dronové akce mimo jiné podle analytiků signalizují rostoucí odhodlání Ukrajiny provádět údery hluboko v zemi nepřítele a přenést válku až k "ruským dveřím". "Vypadá to, že Ukrajinci v různých ohledech napínají síly, zkoušejí, čeho jsou schopni, vracejí úder. Není to samozřejmě nic ve srovnání s tím, co bylo způsobeno Kyjevu, ale je to další část ukrajinské hry, která má zajistit, že nehrají jenom obranu, ale že mohou hrát i útok," komentuje v rozhovoru pro agenturu Associated Press britský analytik James Nixey z think-tanku Chatham House.

Ten také očekává, že pokud Ukrajinci pocítí, že mají s dronovými útoky úspěch, bude jich v blízké budoucnosti přibývat. "A pokud se jim pro to podaří získat i západní podporu, tak si myslím, že je to jenom povzbudí, aby šli dál a hlouběji a snažili se to také trochu víc rozetnout," míní Nixey. V souvislosti s tím připomíná již úterní prohlášení britského ministra zahraničí Jamese Cleverlyho, který pro televizi Sky News prohlásil, že Ukrajina má "legitimní právo" na obranu a může "projektovat sílu" i za své hranice.

Otřes pro ruskou společnost

Další nálety mohou podle některých analytiků mimo jiné způsobit rozruch v ruské společnosti. Mohly by začít podkopávat podporu tamní veřejnosti pro pokračování války a část obyvatel by mohla začít zpochybňovat to, jak si ruské síly na Ukrajině vedou, uvedl pro server Newsweek Mark Katz, profesor na americké George Mason University ve státě Virginia.

Pokud by se dronové útoky stupňovaly a stály by životy obyvatel, mohly by za ně Rusové podle Davida Silbeyho, historika na americké Cornellově univerzitě ve Washingtonu, dávat vinu samotnému Kremlu. "Je to znamení, že se Ukrajinci mohou dotknout i srdce ruského politického systému. To Putina určitě musí trochu vyděsit. Historickou paralelou je, že když Britové na začátku druhé světové války bombardovali Berlín, Hitlera to přivedlo k šílenství, protože docela dobře chápal veřejnou symboliku. Hádám, že Putin to chápe také," uvedl pro Newsweek.

Mimo to analytici také podotýkají, že útoky poukázaly na slabé stránky ruské protivzdušné obrany v tamní metropoli. "Ta se orientuje na rakety, balistické rakety, rakety krátkého doletu, bombardéry, ale ne na bezpilotní letouny krátkého doletu, které mohou létat například velmi nízko nad zemí," uvádí pro agenturu Associated Press analytik Mark Cancian z Centra pro strategická a mezinárodní studia v americkém Washingtonu.

Ruská armáda tak nyní podle něj pravděpodobně přesune část svých prostředků protivzdušné obrany mimo frontovou linii, aby pomohla chránit Moskvu. "A to je pro Ukrajince výhodné," dodává.

Ruská televize informovala o útoku dronů na Moskvu (30. 5. 2023)