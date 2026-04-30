Zahalený vlajkou: Nejnovější počin Banksyho, nebo dokonalý podvrh v srdci Londýna?

Kašírovaná socha muže oslepeného vlajkou podepsaná „Banksy“ se objevila na Waterloo Place. Video:Reuters
Na prestižním Waterloo Place v centru Londýna se objevila nečekaná instalace, která okamžitě přitáhla pozornost veřejnosti i odborníků. Socha s podpisem „Banksy“ vyvolává otázky, zda jde o skutečné dílo slavného streetartového umělce, nebo o promyšlenou mystifikaci.
Záhadná socha na první pohled zapadá do prostředí londýnské Svatojakubské čtvrti (Saint James‘s), kde stojí mezi historickými památníky krále Edwarda VII. a Florence Nightingale.
Při bližším pohledu ale působí znepokojivě. Zobrazuje muže v obleku kráčejícího vpřed do prázdna, jehož tvář i výhled zcela zakrývá vlající vlajka. Právě tento motiv se stal okamžitě předmětem interpretací.
Mnozí kolemjdoucí i komentátoři v něm vidí silnou politickou symboliku, postavu, která slepě následuje směr, aniž by viděla realitu kolem sebe. Jiní hovoří o obecnější kritice nacionalismu nebo manipulace veřejného prostoru. Umístění díla mezi tradiční pomníky navíc kontrast ještě umocňuje a dodává instalaci další významovou vrstvu.
Spekulace přiživuje i podpis „Banksy“ na podstavci. Ten by mohl naznačovat autorství slavného umělce, který si dlouhodobě udržuje anonymitu a své práce obvykle potvrzuje prostřednictvím svých sociálních sítí. V tomto případě však zatím zůstává ticho, na jeho oficiálním instagramovém účtu, kde běžně nové instalace zveřejňuje, se zatím nic neobjevilo.
Odborníci proto zůstávají opatrní. Připomínají, že Banksy svá novější londýnská díla podepisuje jen zřídka, a přítomnost signatury tak může být spíše klamavým prvkem než důkazem pravosti. I to ale zapadá do hry, kterou umělec nebo jeho případný napodobitel rozehrál s veřejností.