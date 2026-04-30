Přeskočit na obsah
Benative
30. 4. Blahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zahalený vlajkou: Nejnovější počin Banksyho, nebo dokonalý podvrh v srdci Londýna?

Kašírovaná socha muže oslepeného vlajkou podepsaná „Banksy“ se objevila na Waterloo Place. Video:Reuters

Jan Bezucha
Na prestižním Waterloo Place v centru Londýna se objevila nečekaná instalace, která okamžitě přitáhla pozornost veřejnosti i odborníků. Socha s podpisem „Banksy“ vyvolává otázky, zda jde o skutečné dílo slavného streetartového umělce, nebo o promyšlenou mystifikaci.

Záhadná socha na první pohled zapadá do prostředí londýnské Svatojakubské čtvrti (Saint James‘s), kde stojí mezi historickými památníky krále Edwarda VII. a Florence Nightingale.

Při bližším pohledu ale působí znepokojivě. Zobrazuje muže v obleku kráčejícího vpřed do prázdna, jehož tvář i výhled zcela zakrývá vlající vlajka. Právě tento motiv se stal okamžitě předmětem interpretací.

Záhadná socha se ve středu v časných ranních hodinách objevila na Waterloo Place v centru Londýna.Foto: AP

Mnozí kolemjdoucí i komentátoři v něm vidí silnou politickou symboliku, postavu, která slepě následuje směr, aniž by viděla realitu kolem sebe. Jiní hovoří o obecnější kritice nacionalismu nebo manipulace veřejného prostoru. Umístění díla mezi tradiční pomníky navíc kontrast ještě umocňuje a dodává instalaci další významovou vrstvu.

Socha stojí v těsné blízkosti historických památníků krále Edwarda VII. a Florence Nightingale.Foto: AP

Spekulace přiživuje i podpis „Banksy“ na podstavci. Ten by mohl naznačovat autorství slavného umělce, který si dlouhodobě udržuje anonymitu a své práce obvykle potvrzuje prostřednictvím svých sociálních sítí. V tomto případě však zatím zůstává ticho, na jeho oficiálním instagramovém účtu, kde běžně nové instalace zveřejňuje, se zatím nic neobjevilo.

Spekulace o autorství sochy přiživuje i podpis „Banksy“ na podstavci.Foto: Reuters

Odborníci proto zůstávají opatrní. Připomínají, že Banksy svá novější londýnská díla podepisuje jen zřídka, a přítomnost signatury tak může být spíše klamavým prvkem než důkazem pravosti. I to ale zapadá do hry, kterou umělec nebo jeho případný napodobitel rozehrál s veřejností.

