Záhadné zmizení ukrajinského šéfžalobce. Spekuluje se o tajné zákulisní dohodě

V noci na pondělí sedl do služebního auta a odjel za hranice. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko opustil zemi v době, kdy jeho úřad čelí rozsáhlému korupčnímu skandálu a prezident Volodymyr Zelenskyj žádá jeho okamžité odvolání. Zatímco Kravčenko mluví o služební cestě, protikorupční aktivisté spekulují o podezřelé zákulisní dohodě.
Co se stalo?
Kravčenko v noci na pondělí 14. září opustil Ukrajinu. Podle serveru Ukrainska Pravda překročil hranici kolem 2:30 ráno služebním vozem.
Nejdříve ukrajinský list uvedl, že Kravčenko jako důvod cesty do zahraničí uváděl pracovní cestu do Litvy. Později zveřejnil kopii příkazu k pětidenní cestě do Francie. Podle dokumentu měl Kravčenko odjet autem do Paříže, kde se měl účastnit slyšení Parlamentní sítě PACE věnovaného ukrajinským dětem a mezinárodní odpovědnosti.
Jeho kancelář cestu potvrdila, jenže podle deníku jeho jméno v oficiálním programu akce vůbec nefiguruje. Podle zdrojů listu navíc jeho manželka opustila zemi přes moldavské hranice už o dva dny dříve, 12. září.
Proč je jeho odjezd kontroverzní?
Kravčenko odjel ze země jen několik hodin poté, co zveřejnil video, ve kterém obvinil šéfa Národního protikorupčního úřadu (NABU) Semena Kryvonose z údajného páchání trestné činnosti.
Kravčenko tvrdí, že Kryvonos padělal úřední dokumenty a že se dopustil fingované adopce, která mu měla pomoci vyhnout se trestní odpovědnosti.
NABU a SAPO (Specializovaná protikorupční prokuratura) jeho obvinění odmítly s tím, že Kryvonosovi nebylo žádné podezření oficiálně sděleno, a Kravčenkův krok označily za pokus o diskreditaci protikorupčních institucí.
Co vlastně protikorupční úřady vyšetřují?
NABU a SAPO začátkem září oznámily, že odhalily zločineckou organizaci působící uvnitř generální prokuratury.
Podle vyšetřovatelů její členové vybírali úplatky za ochranu podvodných call center, která měla okrádat Ukrajince i lidi v zahraničí. Získané peníze pak měli legalizovat například prostřednictvím nákupu nemovitostí. Celkem podle vyšetřovatelů šlo o 42 milionů hřiven, tedy zhruba 20 milionů korun.
V rámci operace „Kartágo“ provedli detektivové prohlídky i v prostorách využívaných přímo Kravčenkem a zadrželi vysoce postaveného pracovníka prokuratury Serhije Kropyvu.
Kravčenko vinu popírá a tvrdí, že skutečným cílem akce NABU a SAP bylo razií získat přístup k materiálům státního zastupitelství týkajících se vedoucích představitelů a pracovníků obou protikorupčních úřadů, docílit odvolání generálního prokurátora a zastavit přijímání procesních rozhodnutí v těchto případech.
Proč Zelenskyj vyzval k jeho odvolání?
Přestože Kravčenko podal rezignaci už 7. září, ve funkci formálně zůstává. Jeho odchod totiž musí schválit parlament.
Prezident Volodymyr Zelenskyj proto v pondělí vyzval poslance k okamžitému jednání. „Tento generální prokurátor má jen jednu možnost: odvolání z funkce. Přesně to jsem mu také řekl,“ napsal prezident na Telegramu s tím, že stát má k tomuto kroku všechny důvody. Poslanci mají o jeho odvolání hlasovat v úterý.
Odjel Kravčenko výměnou za útok na NABU?
S takovou verzí přišla nevládní organizace Centrum pro boj s korupcí (ANTAC). Podle organizace mohl Kravčenko zemi opustit pouze se souhlasem prezidenta a povolení k odjezdu získal výměnou za to, že před odjezdem podepsal usnesení namířené proti šéfovi NABU Kryvonosovi.
Veřejně dostupné důkazy, které by potvrzovaly existenci takové dohody mezi Kravčenkem a Zelenským, nicméně zatím nejsou.
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