Záhadné okolnosti pádu ruské Su-57. Ukrajinci mluví o operaci, která nemá obdoby

Za čtvrtečním pádem nejmodernější ruské stíhačky Su-57 v Moskevské oblasti mohla stát sofistikovaná kybernetická operace Ukrajiny. Tvrdí to ukrajinská skupina InformNapalm, podle níž se podařilo zmanipulovat ruskou protivzdušnou obranu natolik, že sestřelila vlastní letoun. Moskva jako příčinu havárie uvádí technickou závadu.
K pádu Su-57 došlo ve čtvrtek odpoledne poblíž města Zvenigorod, které leží přibližně 50 kilometrů západně od Moskvy. Podle telegramového kanálu Mash k incidentu došlo během cvičného letu a pilot se stihl katapultovat.
Přestože se již krátce po pádu objevily první spekulace o nejasných příčinách nehody, ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že letoun havaroval kvůli technické závadě. Vyšetřovací výbor Ruské federace zároveň zahájil trestní řízení kvůli porušení letových předpisů.
S odlišným vysvětlením příčin pádu nejmodernější ruské stíhačky však později téhož dne přišla proukrajinská analytická skupina InformNapalm, která se zaměřuje na open-source zpravodajství neboli zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT) a dlouhodobě spolupracuje s ukrajinskými bezpečnostními složkami.
Operace měla obrátit PVO proti vlastnímu letounu
InformNapalm ve svém vyjádření uvedl, že několik dní před havárií získal materiály z výcviku jednotky protivzdušné obrany Bars-Moskva, která chrání vzdušný prostor ruské metropole. Údajně šlo o záznamy zachycující přípravu posádek na odrážení útoků ukrajinských dronů dlouhého doletu.
Na základě jejich analýzy pak měla vzniknout zpráva předaná ukrajinským ozbrojeným silám, která popsala fungování systému protivzdušné obrany, jeho algoritmy i slabá místa. Těch měla Ukrajina využít při kombinované zpravodajské a kybernetické operaci, která podle InformNapalmu vedla k tomu, že ruský systém protivzdušné obrany vyhodnotil vlastní stíhačku Su-57 jako nepřátelský cíl.
„Výsledek dnes viděl celý svět. V Moskevské oblasti byl sestřelen Su-57,“ uvedl InformNapalm na síti X. Tvrzení však zatím nebyla nezávisle ověřena.
Spekulují i ruští blogeři
Podezření, že letoun mohl sestřelit vlastní systém protivzdušné obrany, se objevila už krátce po havárii i mezi ruskými vojenskými blogery. Komentátor vystupující pod jménem Romanov například poznamenal, že posádce jednotky Bars-Moskva by se měla položit „řada otázek“.
Další telegramový kanál s názvem arrowsmap pak uvedl, že letoun sestřelila vlastní protivzdušná obrana, a spekuloval, zda stíhačku páté generace nezasáhl přenosný protiletadlový raketový komplet (MANPADS). Ani tato tvrzení však nebyla oficiálně potvrzena.
„Nejlepší stíhačka na světě“
Su-57 je nejmodernější ruská stíhačka páté generace, kterou prezident Vladimir Putin nedávno označil za „nejlepší na světě“. Rusko jich má ve výzbroji jen omezený počet. Podle serveru RuAviation disponovalo ruské letectvo na začátku roku 2026 přibližně 30 těmito letouny.
V červnu 2024 poškodily ukrajinské drony dvě stíhačky Su-57 na letecké základně Achtubinsk. Na jaře 2026 zasáhly další stroje na základně Šagol u Uralu. Podle ruských odhadů se cena jednoho letounu pohybuje mezi 100 a 120 miliony dolarů. Rusko je od té doby nasazuje nad Ukrajinou jen velmi omezeně.
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