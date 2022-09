Co se stalo lidem z „němého“ letu? Poslední vývrtku nad mořem zachytil radar

Soud nechal ve vazbě Rusa Alexandra Stalinslavoviče Frančettiho, který v Česku čelí obžalobě z účasti na organizované zločinecké skupině. Novinářům to po dnešním neveřejném zasedání sdělil státní zástupce Marek Bodlák. Frančetti se podle něj v roce 2014 aktivně účastnil anexe Krymu. Česká policie Rusa zadržela na základě ukrajinského zatykače loni v září. Muž vinu odmítá.

"Soud rozhodl o tom, že se obviněný nadále ponechává ve vazbě," uvedl Bodlák. Podle pražského městského soudu nadále přetrvávají obavy z toho, že by Frančetti uprchl nebo pokračoval v trestné činnosti.

Dnešní zasedání se konalo proto, že soud musí podle zákona do jednoho měsíce od podání obžaloby rozhodnout o tom, zda důvody vazby nadále trvají. Frančetti u soudu nebyl osobně, vyjadřoval se z věznice prostřednictvím videokonference. "Je to jedna z možností konání vazebního zasedání. Je na soudu, jaký způsob zvolí," řekl k tomu Bodlák. Na dotaz doplnil, že neví o žádném zvýšeném bezpečnostním riziku, které by v souvislosti s Frančettiho eskortou hrozilo.