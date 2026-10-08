Záhada zpackané popravy: Ani sedm jehel nestačilo. Expert vysvětluje, proč vražedkyně přežila

Vražedkyni Christu Pikeovou měly zabít dvě dávky přípravku pentobarbitalu. Jenomže selhaly. Co se mohlo stát a jak je to možné, vysvětluje Aktuálně.cz forenzní toxikolog Jaroslav Zikmund.
Její příběh se zapíše do historie. A to dokonce dvakrát.
Američanka Christa Pikeová se nejprve stala nejmladší ženou, kterou soud v Tennessee nemilosrdně poslal na popraviště – a to od doby, co tam v sedmdesátých letech minulého století znovu zavedli trest smrti. Hrdelní trest si vysloužila za to, že v roce 1995 jako osmnáctiletá zavraždila obzvlášť surovým způsobem spolužačku.
Druhé prvenství jí vynesl neuvěřitelný výsledek popravy. Vražedkyni nezbavily života ani dvě smrtící injekce. Žena přežila, a nyní se dokonce i probudila. Podle expertů za to může neodborná aplikace látky.
Christu Pikeovou měla zabít injekce s pentobarbitalem – tedy krátkodobě působícím barbiturátem, který tlumí centrální nervovou soustavu a ve vysokých dávkách navozuje smrt. Zřízenci nashvillské věznice jí ho měli vpíchnout do žíly.
„Pokud by to udělali, ženě by se do krve dostala vysoká hladina této látky a skutečně by ji zabila,“ řekl Aktuálně.cz Jaroslav Zikmund, forenzní toxikolog z Ústavu soudního lékařství při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
Jenomže to se zjevně nestalo. Pikeová, která už měsíce před popravou vyjadřovala obavy z jejího průběhu, a to kvůli své trombocytóze a tenkým žilám, dostala injekci do svalu. „Vzhledem k tomu, že popravu nesmí dělat lékař, ale jen nějaký zřízenec, se žílu zřejmě nepodařilo najít. Látka byla proto aplikovaná jen pod kůži nebo do svalu. Tam se ale dostatečně nevstřebala,“ vysvětlil Zikmund.
Přípravek podle něj zřejmě zůstal jen v končetinách, kde způsobil částečné odumření tkáně. Do celého těla se ale nerozlil.
Jehla ohnutá do pravého úhlu
Tomu odpovídá i popis popravy, který koncem minulého týdne přinesl server ABC News. Zřízenci se podle něj barbiturát snažili do těla ženy vpíchnout několikrát, použili k tomu nejméně sedm jehel. „Jedna se přitom ohnula v úhlu 90 stupňů,“ uvádí server.
Pikeová také během aktu plakala, skučela a hlasitě dýchala. Kopala nohama, až ze sebe strhla přikrývku. Stěžovala si na to, že se jí ruka „každou chvíli roztrhne“. Aplikovaný barbiturát je totiž silně žíravý a vysoce zásaditý. Vězeňkyni tedy musel bolet. Nakonec ztratila vědomí, její srdce ale stále bilo dál.
Do nemocnice se podle lékařů dostala s poškozenými pažemi – když se poprava nepovedla napoprvé, aplikovali zřízenci látku i do druhé ruky. „Obě paže byly silně nateklé a pokryté puchýři,“ cituje server ABC News dokument, kterým se Pikeové právníci domáhají uchování všech relevantních důkazů o pokusu o popravu.
Nyní je Pikeová v péči lékařů, kteří pracují na záchraně jejího života. Snaží se jí pentobarbital vypudit z těla ven. První dny byla v bezvědomí a připojená k ventilátoru, nyní se ale probudila a komunikuje. Podle lékařů si ale na pokus o popravu zřejmě nepamatuje. Odborníci považují její zdánlivé uzdravení za bezprecedentní.
Podle Zikmunda je možné, že nakonec z popravy vyvázne bez následků. „Může se stát, že se látka postupně vstřebala a žena celou věc přežije bez větších potíží. Je to reálné,“ řekl Aktuálně.cz a dodal: „Vývoj jejího stavu je ale velmi těžké předpovídat, když neznáme žádné podrobnosti.“
Epileptické záchvaty a eutanazie
Pentobarbital se totiž může používat i v klinické medicíně, a to při uspávání pacientů před operacemi nebo při těžkých epileptických záchvatech. Ovšem jen v některých zemích, jako jsou právě Spojené státy americké. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ho mezi registrovanými přípravky neuvádí. V tuzemsku se pentobarbital používá jen ve veterině – je určený pro eutanazii zvířat.
Co bude dál s Christou Pikeovou, pokud se skutečně zotaví, se stále neví. Guvernér státu Tennessee Bill Lee prozatím její popravu zastavil a nařídil i její nezávislé přezkoumání. Právníci Pikeové mezitím požadují, aby jí soud trest zmírnil – měla by dostat doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.
Odsouzená totiž podle nich nejenom spolupracovala, ale snažila se při popravě zřízencům i poradit. „Když zaváděli infuzní hadičky, snažila se jim vysvětlit, kde mohou najít žíly. Znovu a znovu opakovala: Zkuste to prosím na mém rameni výš,“ řekla podle ABC News právnička Randy Spiveyová.
Žena podle ní neměla strach ze samotné smrti, ale z bolestivého umírání. Místo smrtící injekce proto preferovala jiný způsob usmrcení. „Požádala dokonce o to, aby ji zastřelila popravčí četa složená výhradně z žen,“ uvedl web Al Jazeera. „Nakonec si ale utrpení zažila. Teď by se měla hlavně den po dni zotavovat,“ uvedli její právníci.
Čím se provinila Christa Pikeová?
Zavraždila svou o půl roku starší spolužačku Colleen Slemmerovou. Soudní spis uvádí, že ji dne 12. ledna 1995 vylákala do lesa, kde ji spolu s přítelem brutálně mučili. Důvodem byla žárlivost. Christa byla přesvědčená, že jí chce spolužačka přítele přebrat.
„Když se oběť pokusila utéct, Pikeová jí nožem na koberce rozřízla břicho. Zatímco Slemmerová prosila o život, vražedkyně ji kopala do obličeje. Poté jí podřízla hrdlo,“ cituje list USA Today spis žalobce. Nakonec své sokyni rozdrtila část hlavy a její přítel jí vyřezal na hrudník satanistický pentagram. Vrahové si z místa činu odnesli kus dívčiny lebky. Jako suvenýr.
Právníci Pikeové žádali guvernéra státu Tennessee, aby trest zmírnil na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V žádosti zdokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Znásilněná měla být dokonce dvakrát – v jedenácti a sedmnácti letech. Argumentovali také jejími diagnózami – bipolární poruchou osobnosti a posttraumatickou stresovou poruchou.
Právníci rovněž poukázali na důkazy, že matka Pikeové v těhotenství nadměrně pila a brala zřejmě i drogy. To podle nich narušilo vývoj mozku jejich klientky a přispělo k tomu, že měla v mládí potíže se sebeovládáním.
Guvernér státu Bill Lee ale žádost o udělení milosti zamítl.
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