Přeskočit na obsah
Benative
14. 5. Bonifác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Záhada potopené ruské lodi. Tajný náklad měl jít do KLDR, spekuluje se o akci Západu

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Před více než rokem se u španělského pobřeží potopila za záhadných událostí ruská nákladní loď Ursa Major. Nové vyšetřování naznačuje, že loď se mohla stát terčem západní sabotážní akce. Údajně totiž převážela komponenty jaderných reaktorů do Severní Koreje.

Kapitán Ursy Major nakonec během výslechu vyšetřovatelům přiznal, že loď ve skutečnosti převážela „komponenty jaderných reaktorů“.
Kapitán Ursy Major nakonec během výslechu vyšetřovatelům přiznal, že loď ve skutečnosti převážela „komponenty jaderných reaktorů“.Foto: Reuters
Reklama

Ruská nákladní loď Ursa Major – 142 metrů dlouhé plavidlo vlastněné státní společností Oboronlogistics – měla podle oficiálních údajů plout z Petrohradu do Vladivostoku na ruském Dálném východě. Místo toho se ale 23. prosince 2024 krátce před půlnocí potopila asi 115 kilometrů od španělského pobřeží.

Další lodě v oblasti si už dříve všimly, že ruské plavidlo během předchozích 24 hodin výrazně zpomalilo, silně se naklánělo a posádka ho začala opouštět. Přibližně 11 hodin před potopením Ursa Major vyslala nouzový signál. K lodi poté zamířili španělští záchranáři, kterým námořníci sdělili, že ve strojovně došlo ke třem explozím.

Loď Ursa Major společnosti Oboronlogistics.
Loď Ursa Major společnosti Oboronlogistics.Foto: Reuters

Kolem osmé hodiny večer však španělská pomoc skončila. Na místo totiž dorazila ruská válečná loď, převzala kontrolu nad operací a nařídila španělským plavidlům stáhnout se do vzdálenosti dvou námořních mil.

Výbuchy připomínaly podvodní miny

Podle dokumentů, které před třemi měsíci zveřejnila španělská vláda, ruští vojáci následně nad Ursou Major odpálili světlice. Španělský deník La Verdad uvedl, že tento manévr mohl posloužit k oslepení infračervených senzorů zpravodajských satelitů, které incident monitorovaly.

Reklama
Reklama

Krátce po odpálení světlic pak dle vyšetřování CNN senzory zaznamenaly „čtyři podobné seismické signály“, jejichž vzor připomínal podvodní miny. Krátce nato se loď potopila do hloubky asi 2500 metrů.

Dva členové posádky pravděpodobně zahynuli při explozích a dalších 14 se podařilo zachránit. Podle oficiálního vyjádření společnosti Oboronlogistics se Ursa Major stala obětí cíleného teroristického útoku.

Přeživší z potopené ruské nákladní lodi Ursa Major na palubě plavidla španělské námořní záchranné služby po příjezdu do přístavu Cartagena ve Španělsku.
Přeživší z potopené ruské nákladní lodi Ursa Major na palubě plavidla španělské námořní záchranné služby po příjezdu do přístavu Cartagena ve Španělsku.Foto: Reuters

Jenže jen týden po nehodě se Rusové na místo potopení vrátili. Nad vrakem Ursa Major několik dní kotvila Jantar – oficiálně průzkumné plavidlo, které je ale dlouhodobě podezřelé ze špionáže. Krátce poté byly zaznamenány další čtyři exploze, které zřejmě cílily na vrak potopené lodi.

„Mimořádně intenzivní vojenská aktivita“ však podle CNN kolem vraku pokračovala i v následujících měsících, přičemž během posledního roku měla nad oblastí dvakrát přeletět americká letadla určená k detekci jaderného materiálu.

Reklama
Reklama

Podezřelá cesta kvůli tajnému nákladu

Loď oficiálně převážela „nerizikový náklad“ – mimo jiné 129 kontejnerů, dva jeřáby a dva velké poklopy. Více než 15 tisíc kilometrů dlouhá plavba přes půl světa však vzhledem k železničnímu spojení mezi oběma městy nedávala španělským úřadům příliš smysl.

Kapitán Ursy Major nakonec během výslechu vyšetřovatelům přiznal, že loď ve skutečnosti převážela něco jiného. Údajné poklopy totiž byly podle jeho slov „komponenty jaderných reaktorů podobných těm, které používají ponorky“.

Související

Vyšetřovatelé zároveň na satelitních snímcích zaznamenali dva obrovské modré kontejnery na zádi lodi, z nichž každý měl vážit přibližně 65 tun.

„Přepravit takový náklad po klikatých silnicích vedoucích přes Rusko, Kazachstán, Uzbekistán a Afghánistán by bylo prakticky nemožné. Právě tento záhadný a oficiálně nepřiznaný náklad tak může vysvětlovat více než 15 tisíc kilometrů dlouhou plavbu mezi Petrohradem a Vladivostokem,“ poznamenal španělský list.

Reklama
Reklama

Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním se kapitán domníval, že loď bude nakonec odkloněna do severokorejského přístavu Rason, kde měla oba reaktory vyložit.

Vyšetřovatelé spekulují o tajné operaci

Příčina incidentu zůstává nejasná. CNN nicméně naznačila, že potopení Ursy Major mohlo být výsledkem „vzácné a vysoce riskantní operace západní armády, jejímž cílem bylo zabránit Rusku v předání pokročilé jaderné technologie svému spojenci, Severní Koreji“.

Související

Vyšetřovatelé navíc v trupu lodi objevili otvor o velikosti zhruba 50 krát 50 centimetrů, přičemž poškozený plášť směřoval dovnitř. CNN i La Verdad proto spekulují, že loď mohlo zasáhnout speciální superkavitační torpédo.

Tento typ extrémně rychlého tornáda před sebe vypouští vzduch, čímž výrazně snižuje odpor vody a podle deníků mohl zasáhnout loď téměř bez jakéhokoliv hluku. Touto zbraní údajně disponují kromě Ruska pouze Spojené státy, Írán a některé země NATO.

Reklama
Reklama

Mohlo bys vás zajímat: V nové hře od The Secret Handshake s názvem Operation Epic Furious: Strait to Hell si zahrajete za Donalda Trumpa

V nové hře od The Secret Handshake s názvem Operation Epic Furious: Strait to Hell si zahrajete za Donalda Trumpa | Video: The Secret Handshake
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Britský premiér Keir Starmer.
Britský premiér Keir Starmer.
Britský premiér Keir Starmer.

Starmerova vláda se rozpadá. Ministr zdravotnictví oznámil rezignaci

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting v oznámil ve čtvrtek rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.

Reklama
Vessels in the Strait of Hormuz near Bandar Abbas, Iran
Vessels in the Strait of Hormuz near Bandar Abbas, Iran
Vessels in the Strait of Hormuz near Bandar Abbas, Iran

ŽIVĚ Teherán povolil několika čínským lodím proplout Hormuzským průlivem

Írán začal umožňovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu, píše ve čtvrtek agentura Fars. Íránské revoluční gardy následně podle agentury Reuters uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.

Reklama
Reklama
Reklama