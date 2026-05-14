Záhada potopené ruské lodi. Tajný náklad měl jít do KLDR, spekuluje se o akci Západu

Před více než rokem se u španělského pobřeží potopila za záhadných událostí ruská nákladní loď Ursa Major. Nové vyšetřování naznačuje, že loď se mohla stát terčem západní sabotážní akce. Údajně totiž převážela komponenty jaderných reaktorů do Severní Koreje.
Ruská nákladní loď Ursa Major – 142 metrů dlouhé plavidlo vlastněné státní společností Oboronlogistics – měla podle oficiálních údajů plout z Petrohradu do Vladivostoku na ruském Dálném východě. Místo toho se ale 23. prosince 2024 krátce před půlnocí potopila asi 115 kilometrů od španělského pobřeží.
Další lodě v oblasti si už dříve všimly, že ruské plavidlo během předchozích 24 hodin výrazně zpomalilo, silně se naklánělo a posádka ho začala opouštět. Přibližně 11 hodin před potopením Ursa Major vyslala nouzový signál. K lodi poté zamířili španělští záchranáři, kterým námořníci sdělili, že ve strojovně došlo ke třem explozím.
Kolem osmé hodiny večer však španělská pomoc skončila. Na místo totiž dorazila ruská válečná loď, převzala kontrolu nad operací a nařídila španělským plavidlům stáhnout se do vzdálenosti dvou námořních mil.
Výbuchy připomínaly podvodní miny
Podle dokumentů, které před třemi měsíci zveřejnila španělská vláda, ruští vojáci následně nad Ursou Major odpálili světlice. Španělský deník La Verdad uvedl, že tento manévr mohl posloužit k oslepení infračervených senzorů zpravodajských satelitů, které incident monitorovaly.
Krátce po odpálení světlic pak dle vyšetřování CNN senzory zaznamenaly „čtyři podobné seismické signály“, jejichž vzor připomínal podvodní miny. Krátce nato se loď potopila do hloubky asi 2500 metrů.
Dva členové posádky pravděpodobně zahynuli při explozích a dalších 14 se podařilo zachránit. Podle oficiálního vyjádření společnosti Oboronlogistics se Ursa Major stala obětí cíleného teroristického útoku.
Jenže jen týden po nehodě se Rusové na místo potopení vrátili. Nad vrakem Ursa Major několik dní kotvila Jantar – oficiálně průzkumné plavidlo, které je ale dlouhodobě podezřelé ze špionáže. Krátce poté byly zaznamenány další čtyři exploze, které zřejmě cílily na vrak potopené lodi.
„Mimořádně intenzivní vojenská aktivita“ však podle CNN kolem vraku pokračovala i v následujících měsících, přičemž během posledního roku měla nad oblastí dvakrát přeletět americká letadla určená k detekci jaderného materiálu.
Podezřelá cesta kvůli tajnému nákladu
Loď oficiálně převážela „nerizikový náklad“ – mimo jiné 129 kontejnerů, dva jeřáby a dva velké poklopy. Více než 15 tisíc kilometrů dlouhá plavba přes půl světa však vzhledem k železničnímu spojení mezi oběma městy nedávala španělským úřadům příliš smysl.
Kapitán Ursy Major nakonec během výslechu vyšetřovatelům přiznal, že loď ve skutečnosti převážela něco jiného. Údajné poklopy totiž byly podle jeho slov „komponenty jaderných reaktorů podobných těm, které používají ponorky“.
Vyšetřovatelé zároveň na satelitních snímcích zaznamenali dva obrovské modré kontejnery na zádi lodi, z nichž každý měl vážit přibližně 65 tun.
„Přepravit takový náklad po klikatých silnicích vedoucích přes Rusko, Kazachstán, Uzbekistán a Afghánistán by bylo prakticky nemožné. Právě tento záhadný a oficiálně nepřiznaný náklad tak může vysvětlovat více než 15 tisíc kilometrů dlouhou plavbu mezi Petrohradem a Vladivostokem,“ poznamenal španělský list.
Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním se kapitán domníval, že loď bude nakonec odkloněna do severokorejského přístavu Rason, kde měla oba reaktory vyložit.
Vyšetřovatelé spekulují o tajné operaci
Příčina incidentu zůstává nejasná. CNN nicméně naznačila, že potopení Ursy Major mohlo být výsledkem „vzácné a vysoce riskantní operace západní armády, jejímž cílem bylo zabránit Rusku v předání pokročilé jaderné technologie svému spojenci, Severní Koreji“.
Vyšetřovatelé navíc v trupu lodi objevili otvor o velikosti zhruba 50 krát 50 centimetrů, přičemž poškozený plášť směřoval dovnitř. CNN i La Verdad proto spekulují, že loď mohlo zasáhnout speciální superkavitační torpédo.
Tento typ extrémně rychlého tornáda před sebe vypouští vzduch, čímž výrazně snižuje odpor vody a podle deníků mohl zasáhnout loď téměř bez jakéhokoliv hluku. Touto zbraní údajně disponují kromě Ruska pouze Spojené státy, Írán a některé země NATO.
