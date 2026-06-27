Záhada nad Voroněží: ochromila klíčovou ruskou továrnu „Rezavá dýka“?

Je to klíčový závod na výrobu integrovaných obvodů a polovodičů pro naváděcí systémy raket, které dopadají na ukrajinská města. Teď ale Kyjev vrátil úder a závod Sborka ve Voroněži zasáhly ukrajinské střely. Kvůli západním sankcím má Rusko odříznutý přístup k pokročilým čipům – zásah Sborky je proto tvrdou ranou ruské válečné mašinerii. A údajně to má na svědomí nová americká střela.
Ruské vojenské kanály tvrdí, že na Sborku dopadly nové americké střely s plochou dráhou letu AGM-188 Rusty Dagger („Rezavá dýka“). Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o vůbec první zdokumentované nasazení zbraňového systému, který byl od počátku navržen pro levnou masovou výrobu s cílem poskytnout Ukrajině schopnost dálkových úderů za zlomek ceny běžných střel.
S původním tvrzením přišel ruský telegramový kanál Voevoda Broadcasts napojený na armádní složky, na který se následně odvolal populární účet Status-6 na sociální síti X. V době publikace tohoto článku však nebylo možné informaci nezávisle ověřit ani vyvrátit z oficiálních ukrajinských či amerických zdrojů.
Míra poškození továrny není zatím jasná. I kdyby ale samotné drahé stroje přežily, prach, saze a kouř z výbuchu je okamžitě zanesou a znehodnotí. Obnova technologicky extrémně náročné výroby v podmínkách sankcí nepotrvá týdny, ale měsíce až roky. A žádný záložní podnik podobného druhu Rusové nemají.
Samotná střela AGM-188 Rusty Dagger představuje proudovým motorem poháněnou, ze vzduchu odpalovanou munici, kterou vyvinula společnost Zone 5 Technologies v rámci ambiciózního programu ERAM (Extended Range Attack Munition). Tento akviziční program zahájilo americké letectvo v roce 2024 s jasným účelem vyvinout cenově dostupné a průmyslově snadno vyrobitelné zbraně dlouhého dosahu.
Aby se stlačila cena a zrychlila výroba, tělo střely se nevyrábí z drahých kompozitů nebo speciálně frézovaného leteckého hliníku, ale z přesně lisovaného plechu a levnějších slitin. Křídla jsou vyskakovací a elektronika využívá komerčně dostupné navigační čipy, které jsou ale softwarově upravené proti rušení.
Střela disponuje podzvukovou rychlostí, maximálním doletem 450 kilometrů a nese bojovou hlavici o hmotnosti 227 kilogramů. Celkem se Spojené státy zavázaly doručit Ukrajině 3350 kusů raket z tohoto programu, přičemž první várku má ukrajinská armáda obdržet nejpozději do konce letošního roku.
Zda byla voroněžská továrna zasažena právě systémem AGM-188, britsko-francouzskou střelou Storm Shadow, municí ukrajinské provenience nebo zcela jiným zbraňovým systémem, zůstává v tuto chvíli neznámé.
Rusové mají zjevný zájem připsat úspěšný zásah nejnovější americké technologii. To přímo nahrává dlouhodobému kremelskému narativu o eskalaci konfliktu ze strany Západu. Zároveň je pro ruské velení a propagandu psychologicky snesitelnější přiznat, že dostali zásah nejnovější, supermoderní americkou střelou s plochou dráhou letu, než přiznat, že jim klíčový podnik 200 km za hranicemi rozbil ukrajinský dron z překližky.
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