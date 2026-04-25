Záhada íránského vůdce, kterého nikdo neviděl. Kam zmizel Modžtaba Chameneí?

Je to již téměř sedm týdnů, co byl Modžtaba Chameneí jmenován nejvyšším vůdcem Íránu. Od chvíle, kdy při americko-izraelském útoku zemřel jeho otec a on sám utrpěl zranění, se ale na veřejnosti neobjevil. Nabízí se tak tři zásadní otázky: kde se vlastně nachází, v jakém je zdravotním stavu a zda se skutečně podílí na vedení země.
Kde se Modžtaba Chameneí nachází?
Krátce po americko-izraelském úderu na íránské vedení se začaly šířit spekulace, že byl nový nejvyšší vůdce převezen do Ruska. Kuvajtský portál al-Džarída tehdy tvrdil, že v rámci utajené operace odletěl ruským letounem do Moskvy, kde měl podstoupit operaci a následnou rekonvalescenci.
Tyto informace následně popřel ruský velvyslanec v Teheránu Alexej Dedov. Diplomat také uvedl, že Chameneí zemi neopustil, což naznačují i další zdroje blízké režimu.
Deník The Times s odkazem na americké a izraelské zpravodajské informace uvedl, že konkrétním místem pobytu Chameneího má být město Kom. Posvátné centrum šíitského islámu leží zhruba 150 kilometrů jižně od Teheránu a jde o jedno z nejdůležitějších náboženských center země.
Britský list také uvedl, že právě Kom by se mohl stát dějištěm pohřbu jeho otce Alího Chameneího, který zahynul při leteckém úderu. Zpravodajské služby tam údajně zaznamenaly i přípravy na výstavbu rozsáhlého mauzolea.
Jaký je jeho zdravotní stav?
Na tom, že šestapadesátiletý Chameneí byl při útoku zraněn, panuje relativní shoda. Nejasnosti však přetrvávají ohledně rozsahu jeho zranění.
Zatímco někteří íránští prominenti trvají na tom, že Chameneí utrpěl pouze lehčí zranění a nadále má situaci pod kontrolou, jeho dlouhodobá absence na veřejnosti vyvolává pochybnosti. Režim navíc dosud nezveřejnil žádnou ověřitelnou aktuální fotografii ani autentickou nahrávku nového vůdce, což jenom posiluje spekulace o jeho zdravotním stavu.
Zdroj stanice CNN v březnu uvedl, že Modžtaba utrpěl zlomeninu nohy, pohmožděninu levého oka a drobná poranění v obličeji. Agentura Fars News, napojená na Islámské revoluční gardy, jej označila za janbaze - tedy zdravotně postiženého válečného veterána. V Íránu se tento pojem používá pro osoby po amputaci nebo s trvalým postižením.
Podle deníku The New York Times má mít nejvyšší vůdce potíže s řečí a čeká na protézu nohy. Specializovaný web The Media Line pak uvedl, že mohl utrpět také poranění míchy a mozku.
Podílí se na řízení Íránu?
Od začátku války se nový nejvyšší vůdce veřejně neukázal. Íránská státní televize od té doby pouze přečetla jeho dvě údajná prohlášení a zveřejnila video, které bylo zjevně vytvořeno pomocí umělé inteligence.
Agentura Reuters s odvoláním na anonymní zdroje uvedla, že se účastní jednání s vysokými představiteli prostřednictvím audiokonferencí a schvaluje klíčová rozhodnutí, včetně rozhovorů se Spojenými státy.
Podobný obraz vykresluje i agentura Axios, podle které nový lídr posvětil jednání íránských vyjednávačů s Američany.
Analytik Ali Vaez z International Crisis Group však soudí, že Chameneí pravděpodobně není ve stavu, kdy by mohl detailně řídit vyjednávání nebo činit zásadní operativní rozhodnutí. Podle něj ho tak režim využívá spíše k k formálnímu schvalování klíčových kroků.
NYT uvádí, že faktická moc se v zemi stále více soustředí do rukou revolučních gard, které po smrti Alího Chameneího využily mocenského vakua a jsou dnes těmi, kdo mají při řízení země poslední slovo.
Írán tak podle amerického listu vstupuje do nové fáze, v níž sice formálně zůstává zachována autorita nejvyššího vůdce, ale skutečná moc se přesouvá k bezpečnostním a armádním strukturám, přičemž teokratický režim se může postupně proměnit v režim vojenský.