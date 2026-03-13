Záhada Epsteinova ranče. Policie pátrá po hrobech, vše odstartoval nepodepsaný dopis

Kauza vlivného a pohádkově bohatého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina už několik týdnů hýbe nejen americkou politikou. Nyní se vyšetřovatelé snaží najít nové důkazy na základě několik let starého tipu. Jde o ranč na jihu USA, který dosud nikdo neprohledal. V jeho blízkosti se mají podle anonymního tipu nacházet dva hroby zavražděných žen.
Zesnulý miliardář a sexuální delikvent Jeffrey Epstein vlastnil nejen známý ostrůvek Little Saint James na Amerických Panenských ostrovech, ale i řadu dalších nemovitostí po celém světě. Jednou z nich je například takzvaný ranč Zorro v Novém Mexiku na jihu Spojených států. Epstein jej vlastnil dlouhodobě, koupil jej už na počátku 90. let a spravovala jej jedna z jeho společností.
Právě na tomto ranči pak podle svědectví několika žen probíhalo i sexuální zneužívání, údajně už v 90. letech. Epstein se pak v roce 2007 zpovídal před soudem z obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Finančník ale tehdy nakonec za pomoci elitních právníků z kauzy poměrně snadno vyklouzl a odseděl si pouhý rok v domácím vězení.
Ranč Zorro nikdy prohledán nebyl. A ač se Epstein poté musel v Novém Mexiku registrovat jako sexuální delikvent, úřady mu dále pronajímaly pozemky, na kterých se ranč nachází.
Epstein byl znovu zatčen v roce 2019, a přestože úřady prohledaly některé jeho nemovitosti, tento ranč mezi nimi podle všeho opět nebyl. Ačkoliv úřady v Novém Mexiku v tomtéž roce zahájily vlastní vyšetřování, nakonec ho pozastavily. Nic se nezměnilo ani poté, co byl 10. srpna Jeffrey Epstein nalezen oběšený ve své cele.
Ranč začala policie prohledávat teprve v posledních dnech v návaznosti na další část dokumentů v takzvaných Epsteinových spisech, která byla zveřejněna před týdnem. Rozruch kolem ranče Zorro ovšem začal už před šesti lety.
Jen několik týdnů před tím, než Epstein, který se v tu dobu už nacházel ve vazbě, zemřel, dostal televizní moderátor Eddy Aragon z Nového Mexika anonymní e-mail. „Věděli jste, že někde v kopcích za Zorrem byly na příkaz Jeffreyho a Madam G. pohřbeny dvě dívky?“ psalo se v něm v narážce na Epsteinovu spolupracovnici Ghislaine Maxwellovou. Podle pisatele, který se nepodepsal, ale tvrdil o sobě, že na ranči pracoval, šlo o dvě cizinky, které měly být údajně uškrceny.
Součástí e-mailu byla i nabídka, že za jeden bitcoin (tehdy šlo v přepočtu zhruba o čtvrt milionu korun) pisatel moderátorovi pošle lokaci těl a sedm videí, na kterých je sexuálního zneužívání zachyceno. Aragon tehdy vše předal Federální vyšetřovací službě (FBI), která s ním pak následně i hovořila. Kromě anonymního tipu ale neexistovaly žádné další důkazy či vodítka, navíc mail, z něhož zpráva přišla, byl zřejmě deaktivován, a tak vše skončilo u ledu.
To se ovšem nyní mění na základě nově zveřejněných dokumentů, kde se tip, který se dostal k FBI, objevil. O vše se totiž začaly opět zajímat i úřady Nového Mexika.
Okolo ranče pak kolují i další nepotvrzené zprávy. Například deník The New York Times uvedl, že zde Epstein plánoval podle svých slov „rozšířit svou DNA mezi lidstvo“, tedy údajně oplodnit co nejvíce žen.
„Epstein je už léta mrtvý. Ranč Zorro změnil majitele. Fyzické důkazy už možná neexistují a promlčecí lhůta u mnoha potenciálních trestných činů pravděpodobně uplynula. To jsou skutečné překážky a pozůstalí si zaslouží, aby byly jasně formulovány. Budeme se však řídit důkazy, ať už povedou kamkoli, a nenecháme žádnou důvěryhodnou otázku neprozkoumanou,“ uvedl ve středu generální prokurátor státu Raúl Torrez.
„Nové informace obsažené v dříve utajených spisech FBI vyžadují další přezkum,“ uvedla pak dále státní prokuratura. Nový majitel ranče, republikánský politik Don Huffines, s vyšetřovateli spolupracuje. Zda policie během prohledávání, které aktuálně trvá už několik dní, našla nové důkazy, zatím není jasné.
ŽIVĚ Snaží se rozdělit Evropu. Šéfce unijní diplomacie se nelíbí jednání Spojených států
„Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii,“ řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé. Podle agentury Reuters to prohlásila v pátečním rozhovoru pro Financial Times. Americký prezident Donald Trump kritizuje EU dlouhodobě.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Musí ale už být na moři
Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) umožnily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Učinily tak ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi. Na síti X to sdělil americký ministr financí Scott Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel.
Stoletý sochař a malíř Stanislav Kolíbal vystavuje v pražské Galerii Skleňák
Ve čtvrtek 12. března začala v pražské Galerii Skleňák výstava Sochy. Portréty. Ilustrace. Návštěvníci na ní uvidí díla sochaře, malíře, scénografa a pedagoga Stanislava Kolíbala, jeho ženy Vlasty Prachatické a dcery Markéty. Podílel se na ní také syn, architekt Pavel Kolíbal.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.