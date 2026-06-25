Zadrželi jsme tanker z ruské stínové flotily, pochlubil se Macron

Francie v úterý zadržela u Sicílie ropný tanker Deliver spojovaný s takzvanou ruskou stínovou flotilou. Dnes to na sociální síti X oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zásah označil za ukázku odhodlání vymáhat protiruské sankce a zabránit Moskvě financovat její útočnou válku proti Ukrajině.
Jako stínová flotila jsou označovány lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí.
"Neumožníme stínové flotile obcházet sankce," napsal Macron. Poznamenal, že Francie bude v tomto úsilí pokračovat, aby tak Rusku zvýšila náklady na vedení války, což by mohlo Moskvu donutit boje zastavit a uzavřít mírovou dohodu.
Macron poznamenal, že francouzská akce se odehrála jen krátce poté, co se britské síly v polovině června v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru Smyrtos, který byl rovněž součástí ruské stínové flotily.
Kreml dnes podle agentury Reuters uvedl, že prověří všechny právní možnosti a jejich plné nasazení pro případ, že by ruská ropa z tankeru byla použita k financování Ukrajiny. Deník The Daily Telegraph uvedl, že britská vláda by mohla 100.000 tun ropy z tankeru Smyrtos prodat v aukci.
Stínovou flotilu tvoří převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává vedle otázek o porušování sankcí také obavy z ekologických následků v případě havárie. Británie a Evropská unie zařadily na sankční seznam stovky takových plavidel.
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