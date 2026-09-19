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"Žádný zabiják, ale hybatel pokroku." Trump odmítá krocení umělé inteligence a chce jmenovat "AI cara"

ČTK
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Americký prezident Donald Trump se dnes ohradil proti kritikům umělé inteligence (AI). V příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že plánuje jmenovat nového poradce pro umělou inteligenci a AI jednotku. Podrobnosti o svém záměru však neuvedl. Prezident se tak vyjádřil v době, kdy sílí obavy z rizik, která může AI pro lidstvo představovat, upozornily agentury AFP a Reuters.

Trump Ireland
Donald Trump plánuje vytvořit takzvané AI Force, obdobu jím zřízených vesmírných sil (Space Force), a jmenovat nového poradce pro AI, kterého označil za „AI cara“.Foto: CTK – Peter Morrison
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„V žádném případě nebudeme bránit ani zpomalovat růst tohoto úžasného odvětví,“ napsal Trump ve svém příspěvku. Umělá inteligence podle něj není žádný zabiják, nýbrž „největší motor ekonomického rozvoje v dějinách“.

Oznámil rovněž, že plánuje vytvořit takzvané AI Force, obdobu jím zřízených vesmírných sil (Space Force), a jmenovat nového poradce pro AI, kterého označil za „AI cara“.

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Funkci Trumpova poradce pro AI dříve vykonával David Sacks, který na jaře přešel na pozici externího poradce.

Obavy veřejnosti z možných rizik spojených s překotným vývojem AI vzrostly poté, co výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon minulý týden oznámil odchod z firmy i celého odvětví. Uvedl, že jedním z důvodů bylo přesvědčení lidí vyvíjejících AI, že technologie by mohla do konce desetiletí zahubit lidstvo. Představitelé největších firem v oboru následně vyzvali ke zpomalení tempa vývoje technologie.

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