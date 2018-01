Zadní vrátka, kdyby se Británie s EU nedohodla. Mayová zřídí speciální nový post náměstka k brexitu

před 4 hodinami

Náměstek na nové pozici by měl vypracovat scénář pro případ, že by se Británie nedohodla s Bruselem na podmínkách brexitu.

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová se chystá jmenovat ministerského náměstka, jehož agendou bude vytvořit scénář vystoupení Británie z Evropské unie, pokud se Londýn s Bruselem nedohodnou.

Náměstek v nově vzniklé funkci bude spadat do resortu ministerstva pro brexit a bude se účastnit schůzek kabinetu.

Mayová má v pondělí oznámit obměnu zhruba čtvrtiny ministrů svého kabinetu, chce upevnit svou pozici, napsal britský tisk.

Britská premiérka má dále jmenovat náhradníka bývalého šéfa svého kabinetu Damiena Greena, který rezignoval kvůli sexuálnímu skandálu. Jeden z nejbližších spojenců premiérky měl údajně v roce 2008 ve svém počítači v poslanecké kanceláři dětskou pornografii. Podle televize BBC rezignoval poté, co vyšlo najevo, že o této věci poskytl "nepřesná a zavádějící" vyjádření.

Nástupcem Greena by podle listu The Telegraph mohl stát nynější ministr zdravotnictví Jeremy Hunt. Deník The Independent vedla Hunta zmiňuje ještě věrného spojence Mayové a současného ministra dopravy Chrise Graylinga.

Ministr zahraničí Boris Johnson, ministr financí Philip Hammond, ministryně vnitra Amber Ruddová a ministr pro brexit David Davis si své pozice pravděpodobně uchovají, napsala agentura DPA.

Předpokládá se, že o resort přijdou ministryně školství Justine Greeningová a ministr podnikání Greg Clark. Greeningová se dostala s Mayovou do sporu kvůli vzdělávací politice vlády.