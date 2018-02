Musíme zrychlit, jinak nezískáte žádné přechodné období po brexitu, varoval Brity vyjednávač za EU

před 5 hodinami

Předpokládá se, že v přechodném období by Británie byla členem evropského jednotného trhu, ale neměla by už zastoupení v unijních orgánech. Podle Michela Barniera se vše ale nemusí stihnout vyjednat.

Brusel - Mezi pohledem sedmadvaceti zemí Evropské unie a Británie na podobu možného přechodného období po britském odchodu z unie jsou nadále zásadní rozdíly. Upozornil na to v pátek v Bruselu vyjednávač bloku pro brexit Michel Barnier. Je potřeba je vyřešit rychle, ideálně do března. Pokud se to nepodaří, nemusí se přechodné období vůbec stát realitou, varoval. Britský ministr pro brexit David Davis vyjádřil nad Barnierovým výrokem, že mu není zcela jasný britský postoj, překvapení.

"Přechodné období není daná věc," upozornil Barnier na tiskové konferenci po skončení prvního kola jednání obou stran od prosince. Před novináře přišel sám, při podobných případech v minulosti přitom obvykle o závěru jednacího kola informoval společně se svým britským protějškem Davidem Davisem.

Evropská unie předpokládá, že v přechodném období bude Británie členem společného trhu a zároveň se na ni budou vztahovat všechny povinnosti z toho plynoucí. Jako země mimo EU ale už nebude mít zastoupení v unijních orgánech a institucích, a nebude se tak podílet na rozhodování o podobě pravidel.

"Je málo času. Máme únor a příští říjen je třeba mít dohodu hotovou a připravenou k ratifikaci," poznamenal Barnier.

"Vzhledem k intenzivní debatě, jakou jsme tento týden vedli, je překvapivé slyšet, že Michelovi Barnierovi není jasná pozice Spojeného království ve vztahu k přechodnému období," reagoval Brit David Davis. "Usilujeme o časově omezené období, během kterého bude zachován vzájemný přístup na trhy za současných podmínek," dodal ministr.

Evropská komise tento týden zveřejnila svůj návrh části budoucí dohody o brexitu, která se možným přechodným obdobím zabývá. O textu, který vznikl na základě směrnic od členských států, budou nyní jednat členské země.

Z Londýna už zazněla kritika zveřejnění návrhu, který je vůči britské straně relativně tvrdý. Za nekolegiální to označil i vyjednávač Davis. Pokud by například britská strana pravidla porušila, chce mít unie možnost zemi některá práva rychle omezit.

Barnier také uvedl, že britská strana zatím stále nenabídla žádnou konkrétnější představu ohledně budoucího uspořádání vzájemných vztahů.

