Žádné poloviční členství, ale celá unie. Zelenskyj poslal dopis do Bruselu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá myšlenku, aby Ukrajina získala v Evropské unii částečné členství, a argumentuje tím, že země bránící se ruské invazi si zasluhuje plnohodnotný status, neboť brání celou Evropu před ruskou agresí.
Zelenskyj to podle agentury Bloomberg uvedl v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi, šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a kyperskému prezidentovi Nikosi Christodulidisovi, jehož země nyní unii předsedá.
"Nikdy jsme členství nepovažovali za připojení se k poloviční unii," uvedl Zelenskyj. Poznamenal, že přijetí Ukrajiny by vyslalo jasný signál v době, kdy se Rusko snaží blok destabilizovat podporou protiunijních politických sil a snahou blokovat země jako Ukrajina či Moldavsko od integrace do EU.
Podle Bloombergu je možné Zelenského vyjádření chápat jako dosud nejráznější nesouhlas s návrhem německého kancléře Friedricha Merze, aby se Ukrajina stala přidruženým členem EU, plné členství by tak země zatím nezískala.
Zelenskyj v dopise Merze výslovně nezmiňuje, uvádí ale, že polovičatá řešení Kyjev odmítá a že váhání nad rozšířením unie by si Rusko, které se snaží Evropu a Ukrajinu rozdělit, vyložilo jako slabost.
Ukrajinský prezident už dříve opakovaně odmítl jakoukoli formu částečného či druhořadého členství své země v EU. Merz nicméně možná přidružený status Ukrajiny považuje za silný politický signál. Rychlé přijetí jako plnohodnotného člena EU je totiž podle německého kancléře nerealistické. Staví se proti němu mimo jiné některé členské země.
Podle Merze by přidružené členství znamenalo, že by se Kyjev mohl účastnit zasedání Evropské rady a Rady Evropské unie, neměl by ale hlasovací práva. Merz navrhuje také klauzuli o návratu k původnímu stavu před přidružením pro případ, že by Ukrajina oslabila právní stát či ochablo její reformní úsilí.
Představit by si Merz dokázal podle DPA také to, že by Ukrajina měla zástupce v Evropské komisi a v Evropském parlamentu - rovněž bez práva hlasovat. Na řádná přístupová jednání by nemělo mít navrhované přidružené členství vliv.
Kandidátských zemí usilujících o vstup do EU je nyní devět, vedle Ukrajiny také Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Moldavsko, Gruzie a Turecko. Každá země je v jiné pozici. Například Černá Hora doufá, že by se mohla stát členem už v roce 2028. Rozhovory s Tureckem, které požádalo o členství už v roce 1987, dlouhodobě stagnují. O vstup požádalo také Kosovo, ale kandidátský status dosud nezískalo.
Mohlo by vás také zajímat: Ruská loď se z Belgie vrátila plná min. Kreml má o viníkovi jasno
"Budeme je muset vyhodit do povětří." Trump jde tvrdě i po vlastním spojenci
Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobé spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.
ŽIVĚ Česko - Finsko. Do bitvy o všechno půjdou Češi s Kořenářem v brance
Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového utkání MS v Curychu proti Finsku s brankářem Kořenářem. Mimo sestavu zůstali útočníci Kovařčík a Mandát. Sledujte online přenos z utkání.
Státní zástupkyně zrušila moje stíhání, řekl hejtman Půta. Kauzu opět pořeší policie
Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila. Hejtman to ve čtvrtek oznámil na síti X a následně to potvrdila i okresní státní zástupkyně Martina Dědková.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.