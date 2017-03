Žadatelé o azyl v Maďarsku musí zůstat v táborech. Nový zákon jim upírá volný pohyb

před 9 minutami

Maďarsko na základě nového zákona začne omezovat svobodu pohybu migrantům, kteří do země přišli požádat o azyl. Ti budou muset pobývat v táborech na jižní hranici. Opatření se přitom týká i mladistvých ve věku 14 až 18 let, kteří přijdou bez doprovodu dospělé osoby. Budapešť si kvůli tomu vysloužila kritiku. S vládními představiteli chce o novém zákoně diskutovat například eurokomisař pro vnitro a migraci Dimitris Avramopulos.

Budapešť - V Maďarsku začal v úterý platit zákon, který umožňuje systematicky omezovat svobodu pohybu migrantů. Na základě nových opatření budou muset žadatelé o azyl pobývat do vyřízení své žádosti pouze ve dvou táborech na jižní hranici, informovala agentura DPA.

Budapešť si kvůli tomu vysloužila kritiku.

Zpřísnění azylových pravidel schválil maďarský parlament na počátku března velkou většinou. Zadržování migrantů na hranicích uplatňovalo Maďarsko již v minulosti, praxi ale zrušilo v roce 2013 na nátlak Evropské unie, vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Evropského soudu pro lidská práva.

Na základě nového zákona budou nyní v Maďarsku zadržovat všechny žadatele o azyl ve dvou kontejnerových táborech u hranice se Srbskem, a to až do definitivního vyřízení jejich žádostí. Opustit tábory by migranti mohli pouze směrem do Srbska nebo Chorvatska. Za jižní hranice Maďarska bude policie moci deportovat i ty běžence, které zadrží na území státu bez povolení opustit záchytný tábor.

Nové zákonné opatření o zadržování v táborech na hranici se týká i nezletilých ve věku 14 až 18 let, kteří přijdou do země bez doprovodu dospělého.

Maďaři čelí kritice

Zákon, který prosadila vláda premiéra Viktora Orbána, si vysloužil tvrdou kritiku ze strany mezinárodních organizací. Podle agentury DPA ho řada právníků považuje za porušení mezinárodního práva.

Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) hned v úterý vyzvala Evropskou unii, aby proti maďarskému zákonu zasáhla. "Evropská komise byla v minulosti váhavá, když šlo o to, aby pohnala Maďarsko za jeho postup vůči žadatelům o azyl k odpovědnosti," stojí v prohlášení. To podle HRW vedlo k tomu, že mezitím postup Budapešti začaly kopírovat i další členské země EU.

Zadržování migrantů nejen v Maďarsku, ale i v České republice v minulosti kritizoval například vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn.

"Vážné rozhovory" povede v úterý s maďarskými představiteli v Budapešti na toto téma eurokomisař pro vnitro a migraci Dimitris Avramopulos.

Loni požádalo o azyl v Maďarsku 29 432 migrantů, ale drtivá většina z nich pokračovala v cestě na Západ. Pouze 452 uprchlíků azyl dostalo.

