"Začneme opět slavit svá vítězství." Trump chce přejmenovat Den válečných veteránů

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že přejmenovává Den válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu, na Den vítězství v první světové válce. Šéf Bílého domu zároveň oznámil přejmenování Dne vítězství v Evropě, který připadá na 8. května, na Den vítězství ve druhé světové válce.

Krok je podle Trumpa potřeba, aby se mohly slavit úspěchy Spojených států v těchto válečných konfliktech. USA se o vítězství ve světových válkách zasloužily mnohem více než kterákoli jiná země, tvrdí Trump.

"Vyhráli jsme obě války. Nikdo se nám nevyrovnal, co se týče síly, statečnosti nebo vojenské zdatnosti, ale nikdy nic neoslavujeme. To proto, že už nemáme lídry, kteří by to uměli! Začneme opět slavit svá vítězství!," napsal Trump na síti Truth Social.

Den válečných veteránů se ve Spojených státech původně nazýval Den příměří na počest konce první světové války. Po druhé světové válce a korejské válce byl přejmenován, aby uctil památku všech amerických veteránů. Byl vyhlášen federálním svátkem v roce 1968 a v současnosti oslavuje i americké vojáky, kteří se účastnili válek ve Vietnamu, Perském zálivu, Afghánistánu a Íráku.

Trumpovo prohlášení nedoprovázel exekutivní příkaz a prezident nesdělil, zda zamýšlí z 8. května učinit státní svátek, jak je tomu v případě Dne válečných veteránů.

Británie, Francie, Kanada a další spojenecké země USA si na letošních oslavách Dne vítězství v Evropě připomenou 80 let od oficiálního ukončení druhé světové války po kapitulaci Německa.

Trumpovo tvrzení, že USA udělaly nejvíce pro vítězství ve druhé světové válce, může narazit na ostrý odpor Ruska, které dlouhodobě zdůrazňuje velké ztráty, jež utrpělo během takzvané Velké vlastenecké války, uvedl web Politico. Při odrážení nacistického Německa na východní frontě zahynulo téměř devět milionů sovětských vojáků a 19 milionů sovětských civilistů. Také Británie utrpěla značné škody v důsledku německého bombardování.