„Zachraňuju ti zadek, nevděčný blázne!“ křičel Trump na Netanjahua kvůli Libanonu

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonátu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi nadával kvůli jeho rozhodnutí zintenzivnit údery v Libanonu, napsal server Axios s odkazem na dva nejmenované americké představitele a další informovaný zdroj. Podle jednoho z nich prezident předsedu izraelské vlády označil za naprostého šílence, který by bez Trumpovy pomoci skončil ve vězení.
Írán v pondělí pohrozil ukončením jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu. Trump podle Axios při telefonátu označil Netanjahua za nevděčného blázna a přiměl ho pozastavit chystané údery v Bejrútu. Podle jednoho ze zdrojů Trump řekl Netanjahuovi, že izraelské bombardování libanonského hlavního města by pouze vedlo k další izolaci Izraele ve světě.
Trump podle dvou zdrojů Netanjahuovi s odkazem na jeho korupční kauzu řekl, že americká podpora premiéra zachránila před vězením. „Jsi totální blázen. Nebýt mě, byl bys ve vězení. Zachraňuju ti zadek. Všichni tě teď nenávidí. Všichni kvůli tomu nenávidí Izrael,“ shrnul jeden ze zdrojů serveru Axios Trumpova slova adresovaná Netanjahuovi. Druhý zdroj, který byl o hovoru informován, uvedl, že Trump byl naštvaný a v jednu chvíli na Netanjahua křičel: „Co to sakra děláš?“
Trump podle jednoho ze zdrojů věděl, že libanonské militantní hnutí Hizballáh útočilo na Izrael a že se Izrael musí bránit, ale měl pocit, že Netanjahu v posledních dnech situaci eskaloval nepřiměřeně. Kromě hrozeb vůči Bejrútu Izrael také rozšířil svou pozemní operaci v jižním Libanonu. Další zdroj uvedl, že amerického prezidenta znepokojuje vysoký počet libanonských obětí z řad civilistů a skutečnost, že Izrael bombarduje celé domy s cílem zbavit se jednoho předáka Hizballáhu. Izraelský zdroj Axios řekl, že Izrael od plánu bombardovat cíle Hizballáhu v Bejrútu upustil.
Trump a Netanjahu měli v minulosti několik náročných telefonátů, přesto však v otázkách Íránu a dalších záležitostech úzce spolupracovali. Jeden z úředníků uvedl, že šlo o jeden z nejhorších telefonátů šéfa Bílého domu s Netanjahuem od Trumpova návratu do úřadu. Trumpův hněv zřejmě vyvolala skutečnost, že Netanjahuovo rozhodnutí eskalovat situaci v Libanonu ohrozilo jednání s Íránem. Po telefonátu Trump na své síti Truth Social napsal, že jednání s Íránem „pokračují rychlým tempem“.
Netanjahu po telefonátu vydal prohlášení, v němž uvedl, že Trumpovi sdělil, že Izrael zaútočí na cíle v Bejrútu, pokud Hizballáh nepřestane útočit na Izrael, a že Izrael mezitím bude pokračovat ve svých operacích v jižním Libanonu.
ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.
Téměř 50 grafických listů, které technikou litografie a leptu vytvořil přední český výtvarník Adolf Born, vystaví od úterý 2. června pražská Galerie Kmoch. Připomene jimi, že letos 22. května uplynulo deset let od Bornovy smrti. Výstava dostala název Výlety s překvapením podle nečekaných point Bornových grafik.
Prezident Petr Pavel i slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová už získali řadu cen. Ovšem cena, u jejíhož předávání bylo Aktuálně.cz, byla skutečně netypická svou podobou i tím, kdo ji uděloval. Za cenou stojí několik občanských iniciativ, které zdůraznily, že oběma oceněným cenu předávají ne jako politikům, ale svým způsobem „obyčejným" občanům.
Rusko bude v hybridní válce pokračovat i po skončení války na Ukrajině. Země, na které cílí, by měly být připraveny tomu čelit, řekl v úterý prezident Petr Pavel studentům Střední školy letecké v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Tématem debaty bylo také zavedení eura, největší překážky pro Česko v nadcházejících letech, důležitost strategických priorit, bezpečnosti či vzdělávání.