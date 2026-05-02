Přeskočit na obsah
Benative
2. 5. Zikmund
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Záchranný tým vypustil velrybu Timmyho do Severního moře

ČTK

Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dnes dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře, informuje agentura DPA.

Humpback whale on sandbank off Baltic island of Poel
Transport velryby Timmyho do Severního moře.Foto: REUTERS
Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi 70 kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak.

DPA píše, že na záběrech pořízených dronem na místě byla v moři vidět velryba, zda šlo o vypuštěného keporkaka, však už nešlo s jistotou říct.

Zatím také není jasné, jak se velryba z člunu dostala - zda vyplavala sama nebo zda ji členové záchranného týmu vytáhli. Kytovec, kterému je mezi čtyřmi a šesti lety, je ve špatném zdravotním stavu. Otázkou také je, zda se na něj podařilo nasadit GPS vysílač, díky kterému by šlo sledovat jeho polohu.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.

S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a Timmy mohl vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstával na mělčině a soukromá záchranná iniciativa nakonec přistoupila k jeho odtažení na volné moře ve člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit.

Vypuštění keporkaka ještě neznamená, že je zachráněný, podotýká DPA. Po dlouhé době, kterou strávil na mělčině, není jasné, zda dokáže normálně plavat a potápět se. V tlamě má kusy sítí, a tak se také nedá s určitostí říct, zda dokáže přijímat potravu.

„O záchraně bude možné mluvit teprve tehdy, když bude velryba zpátky v severním Atlantiku a udrží se dlouhodobě naživu, až se jí zcela zahojí kůže, bude samostatně vyhledávat potravu, přibere na váze a bude se chovat tak, jak to odpovídá její přirozenosti,“ uvedla organizace na ochranu zvířat Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY
Nejnovější
Nejdražší známka světa One-Cent Magenta známá také jako Britská Guyana
Takhle to začalo: (zprava) Jorge Rada, prezident stoprocentní dceřiné firmy Nemak Europe mexického producenta hliníkových hlav do automobilových motorů, předseda představenstva Nemaku Armando Garza a premiér Miloš Zeman poklepali na základní kámen, který byl slavnostně položen k výstavbě výrobní haly Nemaku 3. června 2002 v průmyslové zóně Joseph v jižní části mosteckého okresu.
