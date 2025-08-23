Zahraničí

Záchranná operace přerušena. Ruská alpinistka se zlomenou nohou zůstává v horách

Tereza Šolcová
před 27 minutami
V Kyrgyzstánu musely být přerušeny pokusy o vysvobození ruské alpinistky Natalji Nagovicynové, která už déle než deset dní přežívá se zlomenou nohou na svazích nejvyšší hory země Džengiš Čokusu. Záchranný tým se při postupu zastavil ve výšce okolo 6100 metrů, odkud nemohl pokračovat kvůli nepřízni počasí. O zastavení operace informovalo tamní ministerstvo pro mimořádné situace.
Pohoří Ťan-Šan z letecké perspektivy.
Pohoří Ťan-Šan z letecké perspektivy. | Foto: Caters News

Mluvčí úřadu prohlásil, že kvůli prudkému zhoršení podmínek není možné v současnosti pokračovat. Na otázku, kdy by se záchranné práce mohly znovu rozběhnout, odpověděl vyhýbavě - vše podle něj závisí na změně počasí.

Vedoucí základního tábora na ledovci Jižní Inylček Dmitrij Grekov agentuře TASS popsal, že poloha zraněné ženy je záchranářům dobře známá, avšak přístup k ní je prakticky nemožný. Podle něj ji lze evakuovat pouze vrtulníkem schopným operovat v extrémní výšce, kterým Kyrgyzstán nedisponuje. Jeden z pracovníků ministerstva navíc uvedl, že kvůli letošnímu počasí už nelze očekávat pokus o zásah. Další šance by podle něj mohla přijít až v létě 2026.

Samotná Nagovicynová uvízla na úzkém skalním výběžku ve výšce kolem 7200 metrů už 12. srpna, při sestupu po úspěšném dosažení vrcholu. Během sněhové bouře si zlomila nohu. Společník jí poskytl první pomoc, nechal u ní stan, spacák a odešel přivolat záchranu. Ostatní členové expedice jí ještě dopravili zásoby vody, jídla a vařič. Od té doby žena čeká na místě.

Osud Nagovicynové má i osobní rovinu. Na vrchol se vydala navzdory tomu, že před čtyřmi lety přišla v horách o manžela: Sergej Nagovicyn zemřel v roce 2021 na nedalekém Chan Tengri.

Dramatickou situaci provázela i další tragédie: italský horolezec Luca Sinigaglia, který se pokusil dostat ke zraněné, zemřel ve výšce asi 6900 metrů na otok mozku. Jeho tělo zůstává v horách.

