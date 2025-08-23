Záchranná operace přerušena. Ruská alpinistka se zlomenou nohou zůstává v horách

Mluvčí úřadu prohlásil, že kvůli prudkému zhoršení podmínek není možné v současnosti pokračovat. Na otázku, kdy by se záchranné práce mohly znovu rozběhnout, odpověděl vyhýbavě - vše podle něj závisí na změně počasí.
Vedoucí základního tábora na ledovci Jižní Inylček Dmitrij Grekov agentuře TASS popsal, že poloha zraněné ženy je záchranářům dobře známá, avšak přístup k ní je prakticky nemožný. Podle něj ji lze evakuovat pouze vrtulníkem schopným operovat v extrémní výšce, kterým Kyrgyzstán nedisponuje. Jeden z pracovníků ministerstva navíc uvedl, že kvůli letošnímu počasí už nelze očekávat pokus o zásah. Další šance by podle něj mohla přijít až v létě 2026.
Samotná Nagovicynová uvízla na úzkém skalním výběžku ve výšce kolem 7200 metrů už 12. srpna, při sestupu po úspěšném dosažení vrcholu. Během sněhové bouře si zlomila nohu. Společník jí poskytl první pomoc, nechal u ní stan, spacák a odešel přivolat záchranu. Ostatní členové expedice jí ještě dopravili zásoby vody, jídla a vařič. Od té doby žena čeká na místě.
Osud Nagovicynové má i osobní rovinu. Na vrchol se vydala navzdory tomu, že před čtyřmi lety přišla v horách o manžela: Sergej Nagovicyn zemřel v roce 2021 na nedalekém Chan Tengri.
Dramatickou situaci provázela i další tragédie: italský horolezec Luca Sinigaglia, který se pokusil dostat ke zraněné, zemřel ve výšce asi 6900 metrů na otok mozku. Jeho tělo zůstává v horách.
Na záchranné akci se podílelo osm zkušených horolezců a vrtulník Mi-8 kyrgyzského ministerstva obrany. Záběry místního horolezce Ilima Karypbekova ukázaly, že se záchranáři vyšplhali do výšky 6100 metrů, kde je zastavila kombinace větru, sněhu a nízkých teplot.
Džengiš Čokusu patří k nejobtížnějším horám planety. Od 50. let si vyžádala přes 80 životů a v jejím sousedství se odehrály i tragédie českých horolezců - v roce 2004 zde pod lavinou zahynulo pět Čechů spolu s dalšími kolegy z Ruska a Ukrajiny.