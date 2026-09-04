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Zahraničí

„Zachránil jsem Británii před jadernou katastrofou,“ tvrdí Trump. Zemi pohrozil

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Americký prezident Donald Trump v televizním rozhovoru pro stanici GB News ostře zkritizoval současný stav Velké Británie a prohlásil, že se země nachází „na pokraji katastrofy“. Podle něj za to může především nezvládnutá migrace, vysoké ceny energií a ekologická politika.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: Reuters – Evelyn Hockstein
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Vztahy mezi Londýnem a Washingtonem se ochladily. Trump sice vyjádřil náklonnost ke králi Karlovi III., vůči nové labouristické vládě premiéra Andyho Burnhama však nešetřil skepsí.

„Vaše země má potíže. Jste na pokraji katastrofy,“ uvedl v rozhovoru pro GB News. V souvislosti s imigrací zopakoval své varování: „Pokud nezastavíte příliv lidí z celého světa do vaší země, ztratíte svou zemi.“

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Trump zopakoval tvrzení, že kvůli migraci vznikly v Londýně a Paříži nebezpečné oblasti, kam se policisté bojí vstoupit, a zaútočil na londýnského starostu Sadiqa Khana, kterého označil za „odporného chlapa“ a „velmi špatného starostu“.

Zdroj blízký starostovi na to podle agentury Reuters reagoval prohlášením, že se Khan Trumpovi zjevně „dostal do hlavy“ a že je jím americký lídr posedlý, přestože kriminalita v britské metropoli klesá.

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Záchrana před jadernou katastrofou

Trump v rozhovoru také tvrdil, že americká válka s Íránem uchránila Británii před jadernou hrozbou. Zároveň však pohrozil, že by USA mohly kvůli britské neochotě vojensky se zapojit odepřít zemi podporu například v případném sporu o Falklandské ostrovy.

„Pamatujte, že hodně ropy vozíte Hormuzským průlivem, ale nebyli jste tam, abyste mi pomohli,“ uzavřel Trump.

Podívejte se, jak Trump tajně opustil summit NATO v Ankaře:

Trump podle amerických médií tajně opustil summit Nato v Turecku vojenským letounem kvůli obavám z íránského atentátu. Bílý dům přitom veřejně tvrdil, že odletěl Air Force One. | Video: Reuters
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