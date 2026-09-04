„Zachránil jsem Británii před jadernou katastrofou,“ tvrdí Trump. Zemi pohrozil

Americký prezident Donald Trump v televizním rozhovoru pro stanici GB News ostře zkritizoval současný stav Velké Británie a prohlásil, že se země nachází „na pokraji katastrofy“. Podle něj za to může především nezvládnutá migrace, vysoké ceny energií a ekologická politika.
Vztahy mezi Londýnem a Washingtonem se ochladily. Trump sice vyjádřil náklonnost ke králi Karlovi III., vůči nové labouristické vládě premiéra Andyho Burnhama však nešetřil skepsí.
„Vaše země má potíže. Jste na pokraji katastrofy,“ uvedl v rozhovoru pro GB News. V souvislosti s imigrací zopakoval své varování: „Pokud nezastavíte příliv lidí z celého světa do vaší země, ztratíte svou zemi.“
Trump zopakoval tvrzení, že kvůli migraci vznikly v Londýně a Paříži nebezpečné oblasti, kam se policisté bojí vstoupit, a zaútočil na londýnského starostu Sadiqa Khana, kterého označil za „odporného chlapa“ a „velmi špatného starostu“.
Zdroj blízký starostovi na to podle agentury Reuters reagoval prohlášením, že se Khan Trumpovi zjevně „dostal do hlavy“ a že je jím americký lídr posedlý, přestože kriminalita v britské metropoli klesá.
Záchrana před jadernou katastrofou
Trump v rozhovoru také tvrdil, že americká válka s Íránem uchránila Británii před jadernou hrozbou. Zároveň však pohrozil, že by USA mohly kvůli britské neochotě vojensky se zapojit odepřít zemi podporu například v případném sporu o Falklandské ostrovy.
„Pamatujte, že hodně ropy vozíte Hormuzským průlivem, ale nebyli jste tam, abyste mi pomohli,“ uzavřel Trump.
Podívejte se, jak Trump tajně opustil summit NATO v Ankaře:
Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí
Když zrovna hlasitě nerecituje z Koránu, tiše si v něm čte. Práci nemá a úřad práce ji po něm ani nechce. Syřan Amer většinu dne prochází centrem města Witten s reproduktorem a recituje korán, často už od čtyř hodin ráno. A od státu dostává každý měsíc 600 euro. Pracovat odmítá a úřady se ho bojí. „Neměly by se provokovat potenciálně nebezpečné situace,“ stojí v dokumentech úřadu práce.
Běhání po práci nestačí. Studie odhalila, co v těle napáchá dlouhé sezení
Sice se snažíte pravidelně hýbat, ale stejně většinu dne prosedíte u počítače? Možná nezáleží jen na tom, kolik času denně prosedíte, ale také jak dlouhé úseky strávíte bez pohybu. Nová studie na více než 91 tisících lidech ukázala výraznou souvislost mezi dlouhým nepřerušovaným sezením a rizikem úmrtí na rakovinu. Zajímavé přitom je, co se stane, když část tohoto času nahradíte pohybem.
Vysvobození po týdnu. Z tunelu elektrárny v Nepálu vyprostili záchranáři dva přeživší
Při ničivých povodních, které před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet, zemřelo přes 1200 lidí. Čína doposud ohlásila přes 20 mrtvých. Nepál pohřešuje více než 4000 lidí, přes 600 lidí pak uvázlo v prostorách vodních elektráren. Z tunelu jedné z elektráren v pátek záchranáři podle Reuters vyprostili dva přeživší.
Nenechte si ujít: Film, který bude bojovat o Oscara, i zcela neobvyklé finské country
Oceňovaný slovenský film Potopa vyprávějící o ztrátě domova, historické drama z prostředí samurajů, koncert finské kapely Steve ’n’ Seagulls mixující country, metal a bluegrass, groteskní inscenace o touze po pravidlech či výběr toho nejlepšího z francouzské krajinomalby.