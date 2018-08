Záchranáři vyprošťovali Češku, která s dětmi uvázla v Tatrách

před 1 hodinou

V Západních Tatrách na Slovensku v sobotu ráno uvázla osmatřicetiletá česká turistka se dvěma dětmi ve věku 12 a 16 let. Na místě zasahovala horská záchranná služba, informoval server Aktuality.sk. Incident se obešel bez zranění. Rodina chtěla na stezce překročit horský potok a sestoupit do Hlubokého údolí. V místě však není most a potok se po deštích rozvodnil. "Záchranáři po příchodu na místo za pomoci lanové techniky převedli rodinu přes potok, zahřáli je a poskytli jim teplé tekutiny," uvedla na svých stránkách slovenská horská služba. "Turisté v doprovodu záchranářů pak sešli do Jaloveckého údolí, odkud pokračovali samostatně vlastním motorovým vozidlem," dodala.