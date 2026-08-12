Záchranáři vyprostili 211 lidí z hořícího trajektu u Bali, jedna osoba zemřela

Záchranné týmy vysvobodily 211 lidí, včetně dvou australských turistů, a vyprostily tělo 19leté Indonésanky z trajektu, který ve středu zasáhl požár na rozbouřeném moři poblíž turisty oblíbeného ostrova Bali v Indonésii. Informovaly o tom podle agentury AP tamní úřady. Vyšetřovatelé zjišťují příčinu požáru, uvedl ministr dopravy Dudy Purwagandhi.
Trajekt vyplul z Bali na sousední ostrov Lombok v provincii Západní Nusa Tenggara, když na něm vypukl požár. Na místo byly okamžitě vyslány záchranné lodě.
"Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost všech cestujících a členů posádky," uvedl Muhammad Hariyadi, který vede úřad pro pátrání a záchranu v Mataramu, hlavním městě zmíněné provincie.
Na videích lze vidět lidi v záchranných vestách, kteří se tísní na nafukovacím člunu uprostřed rozbouřeného moře, zatímco z trajektu stoupají husté černé oblaky kouře.
Středeční nehoda se stala necelé dva týdny poté, co u pobřeží hlavního ostrova Jávy vzplanul další indonéský trajekt, na kterém zahynulo nejméně pět lidí.
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