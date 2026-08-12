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Zahraničí

Záchranáři vyprostili 211 lidí z hořícího trajektu u Bali, jedna osoba zemřela

ČTK

Záchranné týmy vysvobodily 211 lidí, včetně dvou australských turistů, a vyprostily tělo 19leté Indonésanky z trajektu, který ve středu zasáhl požár na rozbouřeném moři poblíž turisty oblíbeného ostrova Bali v Indonésii. Informovaly o tom podle agentury AP tamní úřady. Vyšetřovatelé zjišťují příčinu požáru, uvedl ministr dopravy Dudy Purwagandhi.

Indonesian ferry from Bali catches fire in waters off Lombok, evacuations underway
Žena, která cestovala na trajektu KM Putri Yasmin s přibližně 130 lidmi z Bali, leží po evakuaci v bezvědomí v přístavu Lembar na indonéském ostrově Lombok 12. srpna 2026. Trajekt začal hořet ve vodách u Lomboku.Foto: REUTERS – Stringer
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Trajekt vyplul z Bali na sousední ostrov Lombok v provincii Západní Nusa Tenggara, když na něm vypukl požár. Na místo byly okamžitě vyslány záchranné lodě.

"Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost všech cestujících a členů posádky," uvedl Muhammad Hariyadi, který vede úřad pro pátrání a záchranu v Mataramu, hlavním městě zmíněné provincie.

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Na videích lze vidět lidi v záchranných vestách, kteří se tísní na nafukovacím člunu uprostřed rozbouřeného moře, zatímco z trajektu stoupají husté černé oblaky kouře.

Středeční nehoda se stala necelé dva týdny poté, co u pobřeží hlavního ostrova Jávy vzplanul další indonéský trajekt, na kterém zahynulo nejméně pět lidí.

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