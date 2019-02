Záchranáři po protržení přehrady v Brazílii vytáhli 150 mrtvých, po dalších pátrají

Již 150 těl obětí důlního neštěstí na jihu Brazílie vytáhly záchranné týmy z bahna a sutin v okolí města Brumadinho. Počet mrtvých nejspíš ještě dále poroste, neboť pokračuje pátrání po více než 180 pohřešovaných lidech, uvedla agentura AP. Vedení místních hasičů odmítlo spekulace o tom, že by měly vyprošťovací práce skončit, neboť poslední živé se podařilo objevit 26. ledna, tedy den po katastrofě.

Červenohnědé bahno se do údolí ve státě Minas Gerais vyvalilo poté, co se protrhla odpadní nádrž. Nánosy bahna zaplavily pracoviště a zázemí místních horníků i přilehlé oblasti. Úřady tento týden varovaly, že kvůli očekávaným toxickým koncentracím oxidů železa a dalších kovů v bahně by mohla být silně kontaminována řeka Paraopeba, přinášející vodu okolním obcím. Šířit by se kvůli tomu mohly průjmové nemoci či žlutá zimnice.

Z protržené nádrže vyteklo kolem 12 milionů kubíků důlního odpadu. V ohrožení kontaminací se ocitlo 48 obcí s celkem 1,3 milionu obyvatel.