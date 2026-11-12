Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
12. 11. Benedikt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Zachovávejte úctu!“ Strážný napomenul Hegsethův doprovod u hrobu Neznámého vojína

„Zachovávejte ticho a úctu!“ Strážný napomenul Hegsetha poté, co se jeho doprovod rozesmál.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ani ministr obrany nemá u hrobu Neznámého vojína výjimku. Pete Hegseth si na Arlingtonském národním hřbitově pořizoval fotografie se svým doprovodem, když se od skupiny ozval smích. Voják čestné stráže neváhal a hlasitě jí připomněl, kde se nachází a jak se má chovat.

Reklama
Arlington National Cemetery on Veterans Day
US President Trump attends a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery
Arlington National Cemetery on Veterans Day
US President Trump attends a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery
Zobrazit
12 fotografií

Pete Hegseth, jeho manželka a několik vysokých představitelů Pentagonu se po slavnostním ceremoniálu ke Dni veteránů zastavili na schodech památníku. Zatímco si pořizovali fotografie a povídali si, někdo ze skupiny se začal smát. Voják na čestné stráži nezaváhal a okamžitě je důrazně napomenul.

„Všichni návštěvníci budou neustále udržovat atmosféru ticha a úcty!“ zvolal podle agentury Reuters.

US President Trump attends a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery
Americký ministr obrany Pete Hegseth s manželkou Jennifer Rauchetovou a předsedou Sboru náčelníků štábů Danem Cainem na slavnostním ceremoniálu ke Dni veteránů na Arlingtonském národním hřbitově. Foto: Reuters

Celý okamžik zachytilo video. Strážný skupině prominentů připomněl pravidla, která platí pro každého bez ohledu na jeho postavení. U hrobu Neznámého vojína drží čestná stráž nepřetržitou službu 24 hodin denně, aby zajistila bezpečnost a důstojnou pietu padlým americkým vojákům.

V památníku na Arlingtonském národním hřbitově odpočívají čtyři neznámí američtí vojáci, jejichž ostatky pocházejí z první i druhé světové války a korejské i vietnamské války. Místo symbolizuje oběti amerických ozbrojených sil a patří k nejpřísněji střeženým pietním místům v zemi. Čestnou stráž drží Třetí americký pěší pluk „Stará garda“, který začal hrobku střežit 6. dubna 1948.

Reklama
Reklama
US President Donald Trump’s proposed triumphal arch site from Arlington National Cemetery
Pohled z Arlingtonského národního hřbitova na Memorial Circle, kde chce americký prezident Donald Trump vybudovat 76 metrů vysoký vítězný oblouk. V popředí je hrob bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho.Foto: Reuters

Incident komentoval také hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Uvedl, že voják během pietního dne postupoval správně a s respektem připomněl všem přítomným, jak se mají chovat. „Ministr i ministerstvo obrany vždy ctili a budou ctít oběti amerických vojáků, kteří nasazují životy za bezpečnost naší země,“ dodal.

Arlington National Cemetery on Veterans Day
Roční Lily Brunoová se dotýká náhrobku Todda W. Weavera, někdejšího spolubojovníka svého otce. Na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii přišla s rodinou u příležitosti Dne veteránů. Weaver je pohřben v oddíle 60, kde odpočívají američtí vojáci padlí v novodobých válkách. Foto: Reuters

Pro Hegsetha přichází nepříjemná epizoda v době, kdy čelí rostoucí kritice kvůli americkým vojenským operacím i personálním změnám v Pentagonu. Tento týden navíc Sněmovna reprezentantů odmítla návrh na jeho impeachment.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama