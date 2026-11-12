„Zachovávejte úctu!“ Strážný napomenul Hegsethův doprovod u hrobu Neznámého vojína

Ani ministr obrany nemá u hrobu Neznámého vojína výjimku. Pete Hegseth si na Arlingtonském národním hřbitově pořizoval fotografie se svým doprovodem, když se od skupiny ozval smích. Voják čestné stráže neváhal a hlasitě jí připomněl, kde se nachází a jak se má chovat.
Pete Hegseth, jeho manželka a několik vysokých představitelů Pentagonu se po slavnostním ceremoniálu ke Dni veteránů zastavili na schodech památníku. Zatímco si pořizovali fotografie a povídali si, někdo ze skupiny se začal smát. Voják na čestné stráži nezaváhal a okamžitě je důrazně napomenul.
„Všichni návštěvníci budou neustále udržovat atmosféru ticha a úcty!“ zvolal podle agentury Reuters.
Celý okamžik zachytilo video. Strážný skupině prominentů připomněl pravidla, která platí pro každého bez ohledu na jeho postavení. U hrobu Neznámého vojína drží čestná stráž nepřetržitou službu 24 hodin denně, aby zajistila bezpečnost a důstojnou pietu padlým americkým vojákům.
V památníku na Arlingtonském národním hřbitově odpočívají čtyři neznámí američtí vojáci, jejichž ostatky pocházejí z první i druhé světové války a korejské i vietnamské války. Místo symbolizuje oběti amerických ozbrojených sil a patří k nejpřísněji střeženým pietním místům v zemi. Čestnou stráž drží Třetí americký pěší pluk „Stará garda“, který začal hrobku střežit 6. dubna 1948.
Incident komentoval také hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Uvedl, že voják během pietního dne postupoval správně a s respektem připomněl všem přítomným, jak se mají chovat. „Ministr i ministerstvo obrany vždy ctili a budou ctít oběti amerických vojáků, kteří nasazují životy za bezpečnost naší země,“ dodal.
Pro Hegsetha přichází nepříjemná epizoda v době, kdy čelí rostoucí kritice kvůli americkým vojenským operacím i personálním změnám v Pentagonu. Tento týden navíc Sněmovna reprezentantů odmítla návrh na jeho impeachment.