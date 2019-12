Záchod z PET lahví nepotřebuje vodu. Ind vymyslel unikát, který zlepšuje hygienu

V Indii řeší problém močení na veřejnosti a nedostatku toalet. Osmadvacetiletý mladík vymyslel záchod z recyklovaných plastových lahví, která nepotřebuje vodu.

Dillí (od našeho zvláštního zpravodaje) - Plastový odpad a močení na veřejnosti jsou v indickém hlavním městě Dillí všudypřítomné. Osmadvacetiletý absolvent umělecké školy Aswani Aggarwal se rozhodl oba problémy vyřešit najednou. Staví pisoáry, vyrobené z použitých PET lahví. A jeho záchodky dokonce nepotřebují vodu.

"Zkoušel jsem různé materiály, ale buď nebyly dostatečně trvanlivé, nebo byly příliš náročné na údržbu, anebo je lidé z veřejných míst kradli," popisuje. Pak ale dostal nápad.

Plastové lahve rozemlel v kuchyňském mixéru a vzniklé granule pak žehličkou vrstvu po vrstvě uhladil do podoby desek. Nyní dokáže stěny jednoho pisoáru vyrobit za zhruba šest hodin a další hodinu zabere jeho montáž. Moč prochází přes dva filtry, jeden je tvořen aktivním uhlím a druhý pískem a kamínky. Filtr je potřeba vyměnit jednou za šest měsíců.

Aswani Aggarwal založil firmu s výmluvným názvem BasicShit a snaží se své toalety šířit. Tu první postavil přes ulici od důležitého zdravotnického centra v Dillí. Příbuzní pacientů, kteří se tam léčí, nemají přístup k nemocničním toaletám, a tak stejně jako pouliční prodejci vykonávali svou potřebu jednoduše na ulici.

Vládní plán na výstavbu toalet

Pro výrobu jednoho pisoáru potřebuje Aggarwal asi devět tisíc plastových lahví a celkové náklady dosahují 12 tisíc rupií (asi čtyři tisíce korun). Vynálezce zatím vybírá příspěvky hlavně od obchodníků na ulici, kde toalety staví. Svůj pisoár nehodlá patentovat. "Naopak bych chtěl, aby vznikalo co nejvíce těchto záchodů. Mým jediným cílem je vyřešit problém veřejného vyměšování," vysvětluje absolvent umělecké průmyslovky.

Jeho iniciativa zapadá do vládních snah vybavit všechny indické domácnosti toaletou. "Plán úřady vyhlásily před pěti lety a od té doby byly postaveny miliony toalet. Podle vládních údajů by do dvou let každý Ind měl mít možnost vykonávat tělesnou potřebu na latríně nebo záchodě," řekl deníku Aktuálně.cz Kanchan Gupta, analytik think-tanku Observer Research Foundation, který pracuje především pro indickou vládu.

Kabinet podle něj problém dlouho přehlížel, nakonec jej ale přesvědčili hygienikové, kteří argumentovali dopady na zdravotní stav obyvatelstva. Nyní úřady poskytují dotace všem, kteří si latrínu doma postaví. V přepočtu jde zhruba o pět tisíc korun. "Jako s každou dotací jsou trochu problémy při kontrole. Na vesnicích třeba v jednom domě žijí tři bratři se svými rodinami. A každý z nich žádá dotaci, protože tvrdí, že nemá záchod," dodává Gupta.

V Indii v současnosti žije 1,21 miliardy lidí a počet obyvatel bude dál narůstat. Podle sčítání lidu z roku 2011 měla přístup k toaletě jen necelá polovina Indů. V hlavním městě Dillí to bylo téměř 90 procent obyvatel. Nejhorší situace panovala na východě země ve státech Odisha a Jharkand, kde toaletu mělo jen 22 procent domácností.