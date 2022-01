Fialova první zahraniční cesta. Na Slovensku jednal s Hegerem o jádru i covidu

Premiéři Česka a Slovenska Petr Fiala a Eduard Heger se shodli, že jádro musí být součástí energetického mixu obou zemí. Hovořili také o českém předsednictví v Radě Evropské unie a slovenském ve Visegrádské skupině, která na obě země čekají ve druhém pololetí letošního roku, o bezpečnosti nebo o koronavirové pandemii. Je to první Fialova zahraniční cesta ve funkci premiéra.

Heger ocenil, že Fialova první cesta tradičně směřovala na Slovensko. Označil to za symboliku krátce po Novém roce, který Češi a Slováci naposled v jednom státě oslavovali před 30 lety. Česko Heger považuje za nejdůležitějšího politického i ekonomického partnera. Fiala doplnil, že si neuměl představit, že by jako první navštívil jinou zemi než Slovensko. Oba státy podle něj mají přátelské vztahy na mnoha úrovních.

Premiéři se shodli, že budou zastávat společnou pozici ohledně energetické politiky. Společným českým a slovenským zájmem je podle nich zahrnutí jádra do energetického mixu jako trvalého čistého zdroje. Uhlíkové neutrality je nutné podle Fialy dosáhnout bez sociálně ekonomických dopadů, nikoli na úkor občanů. Heger v této souvislosti zmínil, že každá země má jinou startovací pozici a je nutné to respektovat.

Dnes jedu na svou první zahraniční cestu. Kam jinam, než na Slovensko.



S touto zemí nás spojují společné dějiny a neobvykle silné přátelství. Mnoho Čechů nevnímá Slovensko jako cizinu a naopak. Velmi si toho vážím.

Předsednictví Česka v EU a Slovenska ve V4 mohou být podle Hegera příležitostí k tomu, aby obě země společně udávaly tón a směrovaly politiku v evropském prostoru. Zdůraznil, že oba kabinety jsou proevropské a zakládají vládnutí na hodnotách právního státu a respektování lidských práv.

Fiala nechtěl konkretizovat priority předsednictví v EU, s Hegerem se ale domluvili, že Česko a Slovensko se o nich budou vzájemně informovat. "Budeme se je snažit sladit tak, aby to dohromady dávalo nějaký smysl a přineslo to co nejlepší výsledek," dodal český premiér.

Předsedové vlád se také dohodli, že na přelomu dubna a května by se mohlo uskutečnit společné zasedání české a slovenské vlády. Tradiční setkání kabinetů v poslední době překazila pandemie covidu-19.

Fiala ještě odpoledne položí věnce k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Následně jej přijme slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a poté předseda Národní rady Boris Kollár.