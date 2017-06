"Operace hněv" začala. Útok na hlavní město Islámského státu Rakku potrvá kvůli tunelům a dronům

před 1 hodinou

Mezinárodní koalice, která v Sýrii a Iráku bojuje proti tzv. Islámskému státu, spustila útok na hlavní město této teroristické organizace: Rakku. Bojovníci už zahájili Operaci hněv, která má město vymanit z kontroly radikálních islamistů. Boje ale budou náročné a dlouhé. Islámský stát se v Rakce opevnil a k útokům používá malé bezpilotní drony. "Bude to podobné jako v Mosulu," říká mluvčí protiteroristické organizace Ryan Dillon.

Rakka - V ruinách na předměstí syrské Rakky, která bývá označovaná za hlavní město teroristické organizace Islámský stát, už táboří bojovníci Syrských demokratických sil (SDF).

Tento týden milice SDF zahájily Operaci hněv, tedy osvobození Rakky z rukou islamistů. Jednotky vedou syrští Kurdové a podporují je Spojené státy a jimi vytvořená protiteroristická koalice.

Ve středu a v úterý bojovníci hlásili, že postupují nečekaně rychle a jsou jen pár kilometrů od centra města. Ozbrojení džihádisté se stáhli.

Nikdo ale zatím nejásá a na rychlé dobytí Rakky nesází. I když je v ní údajně jen okolo jednoho až dvou tisíc islamistů a jednotky SDF mají zřejmě více než desetinásobnou převahu.

Podle Talala Sila, mluvčího jednotek SDF, bude bitva o Rakku urputná. "Islamisté totiž hodlají zemřít a i zemřou při obraně svého hlavního města," uvedl pro agenturu Reuters.

Americká armáda zase mluví o dlouhé bitvě.

Podobné jako v Mosulu

Vojáci i experti poukazují na podobnou situaci v iráckém Mosulu. Bitva o toto město, které taky ještě zčásti ovládá Islámský stát, trvá už devět měsíců.

Přitom jak píše britský deník The Independent s odkazem na dobře informovaný zdroj, v Mosulu bylo 2500 až 4000 džihádistů - z toho jen 450 až 800 reálně bojovalo na frontě. A protiteroristická koalice měla zhruba čtyřicetinásobně víc vojáků.

"Bude to podobné jako to, co vidíme v Mosulu," říká plukovník Ryan Dillon, mluvčí koalice.

Zdůrazňuje, že v Rakce měli džihádisté navíc tři roky na to, aby připravili svoji obranu.

Už dříve se objevily zprávy, že teroristé vykopali ve městě spoustu tunelů, kterými se mohou nepozorovaně přesunovat. Postavili taky barikády a nachystali pasti s výbušninami.

Dalším nebezpečím jsou malá bezpilotní letadla naplněná výbušninami, která Islámský stát taky používal v Mosulu. Do Rakky se kromě dronů ve velkém pašovaly i modely letadel všeho druhu, vyplývá ze zadržených nákladů.

Sebevražední atentátníci i lidské štíty

Předpokládá se, že džihádisté ve velkém použijí i sebevražedné atentátníky. Těch mají zřejmě dostatek.

Podle některých zpráv byla Rakka základnou pro podněcování nebo rovnou plánování útoků v zahraničí - mimo jiné v Evropě.

Měl tu být vycvičen a údajně odtud i řízen belgický džihádista Oussama Atar, který stál za loňskými a předloňskými útoky v Paříži a Bruselu, napsal britský server BBC.

Postup vojáků bojujících proti teroristům bude komplikovat i ohled na civilisty. Podle OSN jich je ve městě 50 až 100 tisíc. Část z nich mohou teroristé využít jako živé štíty.

Turci se obávají vzestupu Kurdů

Další komplikací může být Turecko. To se chtělo na dobytí Rakky podílet, ale nakonec se na tom neshodlo s USA.

Ankara se obává, že dobytí Rakky posílí syrské Kurdy, které považuje za odnož turecké Strany kurdských pracujících (PKK). Ta je označovaná i v Evropě a USA za teroristickou organizaci. Turecká armáda vede proti ní válku v Turecku i Sýrii.

Syrští Kurdové povzbuzeni svým případným vítězstvím by mohli podle Turecka vyhlásit vlastní nezávislý stát.

"Pokud situace okolo Rakky ohrozí naši bezpečnost, okamžitě odpovíme," řekl tento týden turecký premiér Binali Yildirim. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už dříve několikrát prohlásil, že vytvoření kurdského státu v Sýrii nedovolí za žádnou cenu. Zřejmě i za cenu rozsáhlé vojenské intervence v Sýrii, která by byla výrazně větší než tamní dosavadní turecké operace.