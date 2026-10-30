„Zabili nás.“ Novaja gazeta končí po tlaku ruských úřadů

Ruský nezávislý list Novaja gazeta v pátek po více než třech desetiletích existence oznámil svůj konec. Odůvodnil to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu píše, že činnost ukončí 9. listopadu. O něco dříve vyšlo najevo, že redakce musí opustit budovu, kde sídlila téměř 30 let, uvedla ruská služba stanice BBC.
„Zabili nás. Devátého listopadu zhasneme světla v domě, kde jsme prožili 30 let, vypneme servery a odejdeme. Noviny už neexistují. Ruské úřady a tajné služby donutily naši redakci ukončit činnost,“ napsala Novaja gazeta na svém webu. „Více než třicet let života, sdíleného s touto zemí a jejími občany, pro nás končí na ulici - bez prostředků a pod neustálou hrozbou represí,“ uvedla redakce.
Ve svém prohlášení dále píše, že v době, kdy dostala výpověď z prostor, které obývá, byl zablokován také její systém pro přijímání darů, přes který ji podporovali čtenáři.
Šéfredaktor listu Sergej Sokolov 28. října informoval čtenáře o nuceném vystěhování z budovy v centru Moskvy a uvedl, že se nepodařilo najít nové prostory, píše BBC. Sokolov podle ní dodal, že spolu s redakcí zanikne i muzeum věnované novinářce Anně Politkovské, které vzniklo v její bývalé kanceláři 7. října 2021, v den 15. výročí její vraždy.
List Novaja gazeta vznikl v roce 1993 a byl následně známý pro své vyšetřování korupce nebo případů porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo zavražděno, a to včetně Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 v moskevském činžovním domě, ve kterém bydlela. Bývalý šéfredaktor listu Dmitrij Muratov dostal v roce 2021 Nobelovu cenu za mír.
Rusko dalo list na seznam zahraničních agentů
Ukončení činnosti listu podle Muratova nebylo rozhodnutím redakce. „Rozhodnutí padlo jinde,“ řekl agentuře AFP novinář s tím, že redakce už nemůže přijímat žádné peníze od svých předplatitelů. Noviny byly podle něj zničeny, neboť jsou proti válce.
Novaja gazeta patří k posledním ruským médiím, které otevřeně kritizují ruskou agresi proti Ukrajině, podotkla AFP. Další plány novinářů Muratov z bezpečnostních důvodů nechtěl prozradit.
Nobelův výbor v reakci na oznámený konec listu vyzval ruské úřady, aby ukončily represe vůči nezávislým médiím, napsala agentura AFP. „Toto uzavření představuje tvrdou ránu svobodě projevu a právu veřejnosti na informace,“ sdělil agentuře předseda výboru Jörgen Watne Frydnes.
Novaja gazeta kvůli úředním restrikcím v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 pozastavila v Rusku činnost. Někteří její novináři odešli do zahraničí a založili nový projekt Novaja gazeta Jevropa.
Samotná Novaja gazeta mezitím obnovila provoz. V září letošního roku zařadilo ministerstvo spravedlnosti list na seznam takzvaných zahraničních agentů, podotkla BBC.
Toto označení, které z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace pro subjekty přijímající podporu ze zahraničí.
Mohlo by vás také zajímat: Ruský dron zasáhl park na Charkovsku, zemřelo šest lidí včetně dětí.
„Historický den.“ Evropská unie vytvoří s Kanadou Alianci pro budoucnost
Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který v pátek skončil v Montrealu. EU a Kanada podle dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která například propojí jejich ekonomiky. Kanadský premiér Mark Carney označil páteční den za „historický“.
ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.
ČEZ příští rok zdraží. Dotkne se to 1,6 milionu zákazníků
Energetická společnost ČEZ v příštím roce zdraží 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou dodávky energií. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 3,5 procenta, tedy přibližně o 330 korun s DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 6,5 procenta, což je asi o 180 korun s DPH za MWh. V pátek o tom informovala společnost ČEZ Prodej.
I opilý byl lepší než my za střízliva, líčil Sundin. Supertalent ale dopadl tragicky
Když se mluví o nejlepších hokejových obráncích historie, vedle Bobbyho Orra padají jména jako Nicklas Lidström nebo Denis Potvin. Mohl mezi nimi být i Bryan Fogarty, ale protože ho potopily problémy mimo led, většina fanoušků ho ani nezná.
Předpověď na víkend: Takové počasí nikoho nepotěší. Ochladí se, někde i nasněží
Česko se pomalu překlápí do znatelně sychravější části podzimu. Teploměry během následujícího víkendu zřídkakdy ukážou více než 10 stupňů. Zatímco v ranních hodinách bude viditelnost komplikovat mlha, na horách může naopak nasněžit. Předpověď počasí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých webových stránkách.