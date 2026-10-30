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Zahraničí

„Zabili nás.“ Novaja gazeta končí po tlaku ruských úřadů

ČTK
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Ruský nezávislý list Novaja gazeta v pátek po více než třech desetiletích existence oznámil svůj konec. Odůvodnil to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu píše, že činnost ukončí 9. listopadu. O něco dříve vyšlo najevo, že redakce musí opustit budovu, kde sídlila téměř 30 let, uvedla ruská služba stanice BBC.

Security heightened ahead of Victory Day in Moscow
Šéfredaktor listu Sergej Sokolov 28. října informoval čtenáře o nuceném vystěhování z budovy v centru Moskvy a uvedl, že se nepodařilo najít nové prostory, píše BBC. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Stringer
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„Zabili nás. Devátého listopadu zhasneme světla v domě, kde jsme prožili 30 let, vypneme servery a odejdeme. Noviny už neexistují. Ruské úřady a tajné služby donutily naši redakci ukončit činnost,“ napsala Novaja gazeta na svém webu. „Více než třicet let života, sdíleného s touto zemí a jejími občany, pro nás končí na ulici - bez prostředků a pod neustálou hrozbou represí,“ uvedla redakce.

Ve svém prohlášení dále píše, že v době, kdy dostala výpověď z prostor, které obývá, byl zablokován také její systém pro přijímání darů, přes který ji podporovali čtenáři.

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Šéfredaktor listu Sergej Sokolov 28. října informoval čtenáře o nuceném vystěhování z budovy v centru Moskvy a uvedl, že se nepodařilo najít nové prostory, píše BBC. Sokolov podle ní dodal, že spolu s redakcí zanikne i muzeum věnované novinářce Anně Politkovské, které vzniklo v její bývalé kanceláři 7. října 2021, v den 15. výročí její vraždy.

List Novaja gazeta vznikl v roce 1993 a byl následně známý pro své vyšetřování korupce nebo případů porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo zavražděno, a to včetně Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 v moskevském činžovním domě, ve kterém bydlela. Bývalý šéfredaktor listu Dmitrij Muratov dostal v roce 2021 Nobelovu cenu za mír.

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Rusko dalo list na seznam zahraničních agentů

Ukončení činnosti listu podle Muratova nebylo rozhodnutím redakce. „Rozhodnutí padlo jinde,“ řekl agentuře AFP novinář s tím, že redakce už nemůže přijímat žádné peníze od svých předplatitelů. Noviny byly podle něj zničeny, neboť jsou proti válce.

Novaja gazeta patří k posledním ruským médiím, které otevřeně kritizují ruskou agresi proti Ukrajině, podotkla AFP. Další plány novinářů Muratov z bezpečnostních důvodů nechtěl prozradit.

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Nobelův výbor v reakci na oznámený konec listu vyzval ruské úřady, aby ukončily represe vůči nezávislým médiím, napsala agentura AFP. „Toto uzavření představuje tvrdou ránu svobodě projevu a právu veřejnosti na informace,“ sdělil agentuře předseda výboru Jörgen Watne Frydnes.

Novaja gazeta kvůli úředním restrikcím v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 pozastavila v Rusku činnost. Někteří její novináři odešli do zahraničí a založili nový projekt Novaja gazeta Jevropa.

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Samotná Novaja gazeta mezitím obnovila provoz. V září letošního roku zařadilo ministerstvo spravedlnosti list na seznam takzvaných zahraničních agentů, podotkla BBC.

Toto označení, které z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace pro subjekty přijímající podporu ze zahraničí.

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