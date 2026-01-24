Zabíjí voda i krokodýli. Nebezpeční plazi se při povodni dostali až k domům

Poté, co vydatné deště a povodně postihly Mosambik a další státy jižní Afriky, varují úřady v zaplavených městech a obcích před výskytem krokodýlů. Při záplavách v zemi zahynulo nejméně 13 lidí, tři z nich podle agentury AP usmrtili právě tito plazi.
„Hladiny řek stoupají a voda se tak dostává do měst a hustě osídlených oblastí,“ uvedla místní zástupkyně Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN Paola Emersonová při návštěvě města Xai-Xai. Krokodýli, kteří žijí v nedaleké řece Limpopo, se tak podle ní mohou dostat k lidským obydlím. „To je důvod k obavám,“ doplnila.
Na začátku měsíce zabil krokodýl v mozambické provincii Gaza dva lidi a zranil tři další. Další člověk zahynul při útoku krokodýla ve městě Moamba v provincii Maputo. "Chceme všechny vyzvat, aby se nepřibližovali ke stojatým vodám, protože v nich mohou být krokodýli. Řeky se propojily se všemi oblastmi, kde je voda," řekl podle místních médií zástupce oblastní správy v provincii Maputo Henriques Bongece.
Povodně zasáhly také Jihoafrickou republiku a Zimbabwe, ve všech třech zemích zabily přes sto lidí, poničily tisíce domů a potřebnou infrastrukturu, například cesty, mosty, školy a zdravotnická zařízení. AP píše, že povodně kromě nebezpečí ze strany divoké zvěře vyvolaly také vážnou humanitární krizi.
Záplavy v Mosambiku nejvíce zasáhly centrální a jižní oblasti, kde bylo postiženo více než 200 000 obyvatel, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Zároveň bylo podle organizace v Mosambiku v důsledku současných povodní podmáčeno více než 70 000 hektarů plodin, včetně těch základních, jako jsou rýže a kukuřice. To zhoršilo potravinovou nejistotu tisíců drobných zemědělců, kteří jsou na své úrodě závislí.
ŽIVĚPo ruských nočních útocích je na Ukrajině přes milion lidí bez elektřiny
Po ruských nočních útocích je na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. Uvedl to v sobotu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. V Kyjevě se v důsledku útoků podle starosty Vitalije Klička ocitlo téměř 6000 budov bez dodávek tepla.
Tajemství Divoké Šárky: nacisté tam budovali pevnost, vězně po práci popravili
Jen pár metrů od tramvajové točny v pražské Divoké Šárce začíná jiný svět. Svět betonu a zapomenutých tragédií. Pod šáreckými skalami se táhnou stovky metrů chodeb, které tam vybudovali nacisté v roce 1943. Neměl to být jen úkryt, ale záložní mozek ruzyňského letiště. Pevnost, ze které chtěli Němci ovládat nebe nad Prahou. Dnes jsou tajuplné prostory domovem netopýrů.
Brazilský prezident kritizuje Radu míru. Chce si vytvořit vlastní OSN, obviňuje Trumpa
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se pokouší vytvořit novou Organizaci spojených národů (OSN), jejímž jediným vůdcem by byl on sám. Reagoval tak na Trumpův návrh na zřízení Rady míru, uvedla agentura AFP.
Policie našla jen prázdný vůz. Příběh studentky, která záhadně zmizela uprostřed lesů
Únorový večer roku 2004 navždy změnil životy rodiny Murrayových ze Spojených států. Jednadvacetiletá Maura Murrayová havarovala na odlehlé silnici v Bílých horách. Přestože policie dorazila na místo za necelých dvacet minut, po řidičce nezůstala jediná stopa. Případ zůstává i po více než dvou desetiletích nevyřešený - a otázka, kam Maura zmizela, stále visí ve vzduchu.