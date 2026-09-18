Záběry z Ceuty posilují krajní pravici. Počty migrantů přitom v Evropě výrazně klesají

Záběry migrantů překračujících hranici z Maroka do španělské exklávy Ceuta posílily podporu krajně pravicových stran, a to i přes prudký pokles počtu příchodů nelegálních migrantů do Evropy v důsledku přísnější migrační politiky. V rozhovoru s agenturou Reuters to v pátek uvedl eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner.
Do španělské exklávy Ceuta předposlední červencový den ilegálně vniklo z Maroka přes 72 tisíc lidí. Většina z nich se vrátila během prvních dnů, Španělsko ale odhaduje, že asi 12 tisíc jich stále v Ceutě zůstává včetně zhruba dvou tisícovek nezletilých.
"Počty sice klesají, ale snímky z Ceuty samozřejmě zastínily skutečné úspěchy a skutečná fakta a čísla," uvedl rakouský eurokomisař. Záběry ze španělské exklávy podle něj "přiživují podporu pro krajní pravici", a proto je "tak důležité tyto lidi co nejdříve navrátit, abychom ukázali, že máme situaci pod kontrolou".
Ke středečnímu návrhu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ohledně nových pravidel ochrany hranic před náhlým řízeným příchodem velkého počtu migrantů se eurokomisař příliš nevyjádřil. Podrobnosti podle něj budou projednány na říjnovém summitu EU. "V první řadě musíme uvést do praxe systém, na kterém jsme se již dohodli," dodal eurokomisař.
Řada členských zemí EU či europoslanci z pravicových stran již delší dobu mluví o možném dočasném pozastavení práva na azyl v situacích, kdy hranice čelí náporu přistěhovalců. Část států a levicoví politici však oponují, že EU musí dodržovat mezinárodní právo a dát migrantům možnost požádat o azyl.
"Evropa potřebuje prostředky, aby mohla vždy ochránit své hranice. Zejména v případech, kdy jsou masové pohyby (lidí) řízeny a využívány jako zbraň," řekla von der Leyenová během každoročního projevu o stavu Evropské unie, který pronesla ve středu ve Štrasburku. Dodala, že navržený "evropský rámec krizové reakce" bude striktně omezen na přesně definované situace a časově limitován.
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