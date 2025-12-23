Přeskočit na obsah
Zahraničí

Za zraněním lidí autem v německém Giessenu zřejmě nebyl terorismus, ale duševní choroba

ČTK

Vyšetřování pondělního incidentu v německém Giessenu, kde řidič z Ázerbájdžánu zranil autem několik lidí na autobusové zastávce, neneslo žádné známky politicky motivovaného či teroristického činu. Objasňování ještě neskončilo, policie nicméně vychází z možné duševní choroby muže, informovala v úterý agentura DPA. Vážné zranění utrpěla 64letá žena.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační fotoFoto: iStock
"K přesnému motivu činu nelze zatím poskytnout žádné spolehlivé údaje, protože podezřelý krátce po svém zadržení učinil nesouvislé výpovědi," uvedli vyšetřovatelé. Poznamenali, že u 32letého muže jsou patrné známky akutní psychózy. Řidičův stav nyní prověřuje psychiatr.

Muže prozatím vyšetřuje policie pro pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví. Očekává se, že soudce rozhodne o jeho umístění na psychiatrii.

Podle vyšetřovatelů přejel muž s autem do protisměru, kde vysokou rychlostí narazil do zaparkovaného vozu. Náraz tento vůz odmrštil k autobusové zastávce, kde vážně zranil ženu. Řidič po střetu se zaparkovaným vozem pokračoval v jízdě, a to částečně po chodníku, kde zranil dva lidi. Po srážce s dalším autem muže zadržel jiný řidič.

