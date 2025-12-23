Za zraněním lidí autem v německém Giessenu zřejmě nebyl terorismus, ale duševní choroba

Vyšetřování pondělního incidentu v německém Giessenu, kde řidič z Ázerbájdžánu zranil autem několik lidí na autobusové zastávce, neneslo žádné známky politicky motivovaného či teroristického činu. Objasňování ještě neskončilo, policie nicméně vychází z možné duševní choroby muže, informovala v úterý agentura DPA. Vážné zranění utrpěla 64letá žena.
"K přesnému motivu činu nelze zatím poskytnout žádné spolehlivé údaje, protože podezřelý krátce po svém zadržení učinil nesouvislé výpovědi," uvedli vyšetřovatelé. Poznamenali, že u 32letého muže jsou patrné známky akutní psychózy. Řidičův stav nyní prověřuje psychiatr.
Muže prozatím vyšetřuje policie pro pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví. Očekává se, že soudce rozhodne o jeho umístění na psychiatrii.
Podle vyšetřovatelů přejel muž s autem do protisměru, kde vysokou rychlostí narazil do zaparkovaného vozu. Náraz tento vůz odmrštil k autobusové zastávce, kde vážně zranil ženu. Řidič po střetu se zaparkovaným vozem pokračoval v jízdě, a to částečně po chodníku, kde zranil dva lidi. Po srážce s dalším autem muže zadržel jiný řidič.
KVÍZ: Najděte chybu v názvu filmu. Vybavíte si jména slavných českých snímků?
Lásky jedné plavovlásky, Lásky jedné černovlásky nebo Lásky jedné rusovlásky? Vzpomenete si, jak přesně se legendární Formanův snímek z roku 1965 jmenoval? Zkuste si osvěžit svou filmovou paměť a určit jména známých českých komedií, dramat i sci-fi. Poznáte správný název filmového titulu, i když se tři nabízené možnosti liší jen v jediném slově?
ŽIVĚKyjev je bez elektřiny. Rusko pokračuje v drtivých úderech na ukrajinskou energetiku
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
Babiš ve vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v pražské vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři. Napsal to server Blesk, kterému to potvrdil mluvčí ANO Martin Vodička. Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další čeští politici.
"Extrémní." Muchová ostře proti světovému tenisu, z kolotoče prý není možné vyskočit
Na nabitý tenisový kalendář, který je naplněný značným množstvím povinných akcí, se snáší stále drtivější kritika. Čerstvě se k ní přidala i česká tenistka Karolína Muchová. Světový tenis obvinila z toho, že ohrožuje fyzické i duševní zdraví sportovců.
Policie zadržela v Londýně Gretu Thunbergovou za podporu teroristické organizace
Britská policie v pátek na propalestinské demonstraci v Londýně zadržela švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou kvůli podpoře zakázané organizace, píše agentura Reuters. Podle policie držela transparent podporující propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů.