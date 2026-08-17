Za výzvy k míru 11 let za mřížemi. Rusko poslalo opozičního politika Šlosberga do vězení

Na více než 11 let do vězení poslal pskovský soud místopředsedu ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko Lva Šlosberga, jenž čelil obviněním z takzvané diskreditace armády a šíření nepravdivých zpráv o ruské válce proti Ukrajině.
Informoval o tom v pondělí server Mediazona. Třiašedesátiletý Šlosberg podle agentury Reuters v závěrečné řeči trval na své nevině, zopakoval výzvu k příměří ve válce a svůj proces označil za politický.
Podle webu Mediazona nebyl vůbec u soudu vyslechnut. On sám uvedl, že je připraven vypovídat poté, co obhajoba předloží všechny zbývající důkazy, přičemž soudkyně to považovala za zřeknutí se výpovědi, píše portál s tím, že soudkyně navíc zasáhla do jeho závěrečné řeči. Prokuratura pro něj žádala 12 let a měsíc za mřížemi.
Šlosberg se podle obžaloby dopustil šíření lživých zpráv o válce tím, že na sociální síti sdílel obrázek titulní strany britského listu Daily Mirror se snímkem zakrvácené ženy a ruského prezidenta Vladimira Putina a s nápisem "Její krev, jeho ruce", napsal portál Mediazona.
Obvinění z diskreditace armády podle něj souvisí s videem zachycujícím debatu, ve které lobboval za co nejrychlejší příměří v bojích s Ukrajinou, která se ruské agresi brání pátým rokem.
Šlosberg byl dříve odsouzen ke 420 hodinám obecně prospěšných prací za to, že neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí úřadů označit jej hanlivou nálepkou "zahraničního agenta". Dvakrát také dostal pokutu za diskreditaci ruské armády, protože nesouhlasil s válkou proti Ukrajině, kterou podle agentury Reuters označil za "krvavé šachy". Od loňského června byl v domácím vězení, od loňského prosince ve vazbě.
Krátce poté, co ruská vojska na rozkaz prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022 vpadla do sousední země, přijali ruští zákonodárci zákony, které hrozí tvrdými tresty za šíření nepravdivých informací o ozbrojených silách. Za lživé přitom ruské úřady a soudy pokládají veškeré informace, které se rozcházejí s oficiálním výkladem událostí. Cílem je umlčet veškerý nesouhlas s válkou a s režimem, tvrdí kritici ruských poměrů.
Nejvyšší soud v Moskvě v pondělí projednává odvolání proti vyloučení strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Tu soud z hlasování vyloučil před několika dny. Vyhověl tak žádosti prokremelské nacionalistické strany Rodina (Vlast), jež vznesla řadu obvinění vůči Jabloku. Mimo jiné tvrdila, že uskupení získalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů. Protiválečný postoj Jabloka popisovala jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska, napsal web Meduza.
Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov podle agentury Reuters během slyšení uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ označil za protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů.
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